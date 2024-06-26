26 июня 2024, 10:02

Лифт насмерть задавил ребенка в торговом центре Югры

РИА «Новости»
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В ХМАО в городе Урай 11-летний мальчик погиб в одном из торговых центров. Его насмерть задавила платформа грузового лифта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 24 июня в ТЦ на улице Ленина.

Ребенок стоял у открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования. Школьник решил запрыгнуть на платформу подъемника, движущегося вверх с первого этажа, но его зажало конструкциями лифта. В результате мальчик умер на месте.

Прокуратура Урая приступила к проверке. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Санкт-Петербурге в жилом доме рухнул лифт с 12-летним мальчиком. Кабина пролетела с 20-го до первого этажа, но подросток не пострадал.

ХМАО Дети
26 июня 2024, 09:41
Десятки людей срочно вывели на улицу из аэропорта Благовещенска
РИА «Новости»
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В Благовещенске из здания аэропорта вывели на улицу всех пассажиров. На место приехали представители экстренных служб, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным издания, утром 26 июня оператору «системы 112» поступило сообщение о минировании здания аэропорта Благовещенска. Администрация объявила эвакуацию.

Amur Mash уточнил, что многие пассажиры подумали, что спасатели проводят учения.

На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, как десятки людей с сумками и чемоданами стоят на улице. Также можно увидеть, что на месте работают спасатели и полицейские.

Регистрацию на рейсы в Москву, Владивосток и Новосибирск приостановили.

Позже журналисты пояснили, что пассажирам разрешили вернуться в здание. Аэропорт возобновил работу.

На днях похожая ситуация произошла в аэропорту имени Бориса Кустодиева в Астрахани. Из здания воздушной гавани также эвакуировали пассажиров и сотрудников после поступившего сигнала о бомбе.

Терроризм Самолеты Эвакуации
26 июня 2024, 09:26
СК выяснит обстоятельства нападения на бригаду скорой помощи под Томском
РИА «Новости»
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Следственный комитет проверит информацию о нападении на сотрудников скорой помощи, которые прибыли на вызов в поселок Степановка Верхнекетского района Томской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

В Сети появилась запись о том, что распивающие алкоголь двое мужчин и женщина напали на фельдшера и водителя «скорой». По данным СК, это произошло в ночь с 15 на 16 июня.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - указали в пресс-службе.

Ранее массовая драка произошла на Артиллерийской улице в Саратове. На рынке у овощной лавки повздорили несколько мужчин, завязалась потасовка. Находящиеся рядом женщины попытались разнять дерущихся, и их тоже затянуло в конфликт. Один из мужчин вооружился топором, но не стал его использовать.

На место прибыла полиция, сотрудники МВД задержали одного из участников конфликта. Ведомство начало проводить проверку по факту массовой драки.

Скорая помощь Алкоголь Следственный комитет России
26 июня 2024, 09:14
После ЧП на руднике «Уралкалия» начали проверку
РИА «Новости»
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Следователи проведут проверку после вспышки газа на руднике «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске. Об этом сообщил краевой Следственный комитет в Telegram-канале.

«По факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте организована процессуальная проверка», - указали в ведомстве.

Специалисты поверят ЧП по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности при строительных или иных работах.

Как сообщили РИА «Новости» в краевом минздраве, двое рабочих получили ожоги разной степени. Пострадавших госпитализировали.

ЧП произошло на руднике около 01:27 по московскому времени. Персонал сразу вывели на поверхность. Причину вспышки газа предстоит выяснить специалистам. Другие производственные объекты «Уралкалия» работают в штатном режиме. Организация в составе группы «Уралхим» занимается выпуском и экспортом калийных удобрений.

Шахты Газ Минздрав Работа
26 июня 2024, 09:08
Полсотни домов затопило в Дальнереченске из-за паводка
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В Приморском крае в Дальнереченске затопило свыше 50 жилых зданий и 216 придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Переливы на дороге на Краснояровку и к „Солдатскому мосту“, а также по улицам Шевчука, Новой, Молодежной, Архаринской, Таврической, Октябрьской, Солнечной, Плеханова, Полтавской», - уточнили местные власти.

Специалисты продолжают откачивать воду в микрорайоне ЛДК и на Каменушке. В районе Крупозавода произвели контролируемый сброс воды, чтобы она сошла из реки Белой в Большую Уссурку. В районе Мясокомбината укрепили насыпь.

Представители администрации напомнили, что в СОШ № 2 организовали пункт временного размещения, там же комиссия проводит прием граждан.

В России решили вдвое увеличить размер единовременных денежных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Проект пока находится на согласовании.

Паводки Приморье Водоемы

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