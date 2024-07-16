Лидер террористов из «Крокуса» подрался с сотрудником СИЗО

Уроженец Таджикистана стал грубо высказываться об исламе в разговоре с оперативником-мусульманином. Вспыхнул конфликт, который перерос в потасовку.

После инцидента сотрудникам СИЗО приказали свести к минимуму общение с арестованными. Официального подтверждения этой информации не поступало В «Лефортово» находятся четверо боевиков , расстрелявших зрителей в концертном зале. Их поместили в разные камеры, которые каждый день проверяют сотрудники изолятора.

Жертвами напавших на «Крокус» террористов стали 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ключевой организатор теракта «находится за границей».