Личности погибших в жутком ДТП с грузовиком в Крыму установили

«Личности установлены. Три погибших: один мужчина и две женщины. Жители Крыма», - заявила она.

Авария произошла в субботу, 14 апреля. У грузовика MAN отказали тормоза и он скатился с горы на автомобиль Lada Priora, полностью смяв легковушку, прижав ее к дереву у дороги.

В машине находились водитель и два пассажира. В надзорном ведомстве уточнили, что среди жертв аварии несовершеннолетних нет.

Точная информация о погибших поступила недавно, так как автомобиль был настолько сильно поврежден, что понадобилось время, чтобы установить их личности.

Ранее в Дагестане в результате массовой аварии погибли три человека , среди них было двое детей. Кроме того, 10 человек травмировались, в их числе четыре ребенка. На дороге столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль.