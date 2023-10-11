Личность одного из предполагаемых участников конфликта у ТЦ «Афимолл Сити» установили
Одним из предполагаемых участников драки у торгового центра «Афимолл Сити» в Москве стал 20-летний мужчина. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Сейчас на месте продолжают работать следователи.
Как ️указала пресс-служба столичного надзорного ведомства, предварительно установлена личность одного из предполагаемых участников конфликта около ТЦ «Афимолл Сити». Им оказался 20-летний мужчина.
«Принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), установление личности фигуранта и привлечение его к уголовной ответственности контролируются прокуратурой», - указали в надзорном ведомстве Москвы.
Драка произошла у торгового центра «Афимолл Сити» в Москве вечером 10 октября. Как сообщал источник «360», в результате погиб 36-летний мужчина. Как указывала ранее пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе стычки злоумышленник нанес двум пострадавшим удары. В результате один мужчина скончался.