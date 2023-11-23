Либертарианца Михаила Светова объявили в розыск
Лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова* объявили в розыск. Информацию об этом опубликовали в базе МВД России.
«Светов* Михаил Владимирович разыскивается по статье УК», - указали в сообщении.
Следственный комитет летом возбудил в отношении Светова* уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Основанием для этого стало публичное исполнение им песни об украинском националисте Степане Бандере.
Изначально Светов* опубликовал видеоролик с исполнением песни в чате либертарианцев в мессенджере Telegram. Позднее видео появилось в публичном доступе.
Минюст РФ включил Михаила Светова* в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. Сейчас он проживает за пределами России.
Правительство планирует ужесточить наказание для россиян, которые распространяют иноагентские материалы. Также повысят штрафы за отсутствие маркировки об иностранном агенте.
*Признан иностранным агентом в России.