23 ноября 2023, 20:13

Либертарианца Михаила Светова объявили в розыск

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Лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова* объявили в розыск. Информацию об этом опубликовали в базе МВД России.

«Светов* Михаил Владимирович разыскивается по статье УК», - указали в сообщении.

Следственный комитет летом возбудил в отношении Светова* уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Основанием для этого стало публичное исполнение им песни об украинском националисте Степане Бандере.

Изначально Светов* опубликовал видеоролик с исполнением песни в чате либертарианцев в мессенджере Telegram. Позднее видео появилось в публичном доступе.

Минюст РФ включил Михаила Светова* в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. Сейчас он проживает за пределами России.

Правительство планирует ужесточить наказание для россиян, которые распространяют иноагентские материалы. Также повысят штрафы за отсутствие маркировки об иностранном агенте.

*Признан иностранным агентом в России.

МВД РФ Иноагенты
24 ноября 2023, 09:39
Обильный снегопад стал причиной задержки 50 рейсов в московских аэропортах
РИА «Новости»
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В трех московских аэропортах задержали минимум 50 авиарейсов задержали из-за обильных снегопадов. Еще 12 полетов во Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс Расписание».

На 8:37 во Внуково задержали восемь рейсов, а пять отменили. В Домодедово задержали 16 рейсов и отменили пять. В Шереметьево же сняли два рейса и задержали 14. Позже число несостоявшихся перелетов из-за сильных осадков увеличилось.

До этого в четверг, 23 ноября, снегопад парализовал работу воздушных гаваней Москвы. В трех аэропортах отменили и задержали сразу 30 рейсов.

Из-за плохих погодных условий московские власти ввели желтый уровень опасности. Синоптики заявили, что российскую столицу накроет метель , из-за чего прирост снега составит до 10 сантиметров. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Снегопад Москва 2023
24 ноября 2023, 08:57
Двух девушек сбили на юге Москвы
РИА «Новости»
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Водитель иномарки Lexus сбил двух девушек в Даниловском районе Москвы и сам заявил об этом в полицию. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, мужчина наехал на двух девушек по адресу: Большая Тульская улица, 11. Водитель отметил, что на вид пострадавшим пешеходам приблизительно 18 и 16 лет.

Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

Ранее подростка сбили на автобусной остановке на северы Москвы. Предварительно, пострадала 13-летняя девочка. Информации о тяжести травм сбитого ребенка пока не поступало.

Накануне мужчина из Уфы прокатил участкового на капоте, пытаясь укрыться от полиции. Страж правопорядка попытался остановить машину, схватившись за водительскую дверь. Он не отпускал ее, даже когда водитель прибавил скорость. В итоге мужчина не смог удержаться.

ДТП Машины Москва 2023
24 ноября 2023, 08:48
Оборудование электроподстанции «Чагино» вновь заработало в штатном режиме
РИА «Новости»
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Оборудование электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы вернули к работе в штатном режиме после возгорания трансформатора на ее территории. Об этом сообщил ТАСС.

По данным источника, после возгорания трансформатор, находящийся в отдельном здании, уже обесточили.

«Остальное оборудование подстанции не затронуто возгоранием и работает штатно. Энергетики приступили к осмотру и анализу причин происшедшего», - рассказали ТАСС в пресс-службе «Россети».

Пожар произошел утром 24 ноября в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Очевидцы увидели открытый огонь и густой черный дым. Там горел топливный резервуар с маслом и транзитный трансформатор. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. К 07:00 пожар ликвидировали.

Ранее Минэнерго опровергло информацию о взрыве в Лыткарине.

Пожары Москва 2023
24 ноября 2023, 06:53
Открытый огонь на подстанции в Люблине потушили
РИА «Новости»
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В Люблине потушили открытый огонь на электрической подстанции «Чагино», где горели трансформатор и топливный резервуар. Об этом сообщил источник «360».

В 06:34 пожарные объявили о локализации возгорания, через пять минут - о ликвидации открытого огня.

Пожар произошел ранним утром 24 ноября на электроподстанции «Чагино». Очевидцы заметили открытый огонь и черный дым. Горел топливный резервуар с маслом и транзитный трансформатор. По предварительной информации, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Пожары Электричество Москва 2023

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