Либертарианца Михаила Светова объявили в розыск

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«Светов* Михаил Владимирович разыскивается по статье УК», - указали в сообщении.

Следственный комитет летом возбудил в отношении Светова* уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Основанием для этого стало публичное исполнение им песни об украинском националисте Степане Бандере.

Изначально Светов* опубликовал видеоролик с исполнением песни в чате либертарианцев в мессенджере Telegram. Позднее видео появилось в публичном доступе.

Минюст РФ включил Михаила Светова* в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. Сейчас он проживает за пределами России.

Правительство планирует ужесточить наказание для россиян, которые распространяют иноагентские материалы. Также повысят штрафы за отсутствие маркировки об иностранном агенте.

*Признан иностранным агентом в России.