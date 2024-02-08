«Лежит в крови среди деревьев». В Ленобласти в жилом квартале погибла беременная лосиха

По словам жительницы района, лосиха умерла, несмотря на попытки местных жителей ее спасти. Она отметила, что животное некоторое время бегало во дворе дома, а затем зашло в лесополосу. Лосиху нашли местные жители, когда та уже была ранена и истекала кровью.

«Лось уже умер. Я не знаю, забрали его оттуда или нет. Рядом с лосем были люди, он [умер] у них на глазах. Пока живой был, с нашего дома жильцы охраняли его, чтобы собаки не разодрали», - объяснила женщина.

Она сообщила, что лосиху заметили еще вечером 7 февраля. Неравнодушные люди звонили в специальные службы, но на вызов никто не приехал. Она добавила, что лосиха была беременной.

«Никто не приехал, а потом люди пошли с собаками гулять и увидели его в таком состоянии, он уже лежал. Беременная лосиха молодая», - указала очевидица.

Другая жительница района отметила, что дикое животное заметила воспитательница детского сада. По словам очевидицы, люди обращались в МЧС, в администрацию и ветеринарные клиники, но никто не согласился помочь дикому зверю.

«Мне дочь прислала видео, что лось бегает прямо возле их дома, носится по двору, вполне себе здоровое животное. Следом присылает, что уже лежит в крови среди деревьев», - пояснила женщина.

Ранее на территорию детского сада в Череповце забежала рысь. Периметр оцепили, малыши остались в здании за закрытыми дверями. К детскому саду прибыли охотники, которые усыпили дикую кошку и отвезли ее в лес.