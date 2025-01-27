«Лежало выбитое окно». Последствия взрыва в Балашихе сняли на видео

«Вышла на улицу, там лежало выбитое окно. Потом с балкона крикнули, что это на 10-м этаже, я пошла туда смотреть. Увидела, что выбито окно и двери межкомнатные», - рассказала она.

Собеседница 360.ru спустилась на пост и позвонила по номеру 112. Первыми приехали пожарные, вслед за ними - росгвардейцы и скорая помощь. После того как руководство управляющей компании осмотрело последствия взрыва, дворники убрали обломки.

«Женщина была - у нее ожог рук был и ожог лица. Она одна пострадала, девочка и бабушка не пострадали. Они были в другой комнате, наверное. <…> Женщину забрали в больницу», - сказала Осеева.

Ее коллега из первого подъезда тоже услышала громкий, похожий на взрыв звук, но не придала этому значения. Она сообщила 360.ru, что приняла его за шум от лопнувшего колеса и только от жильцов узнала о случившемся. Другие очевидцы рассказали, что до приезда врачей пострадавшая успела оказать себе первую помощь и обработать лицо противоожоговыми средствами.

По предварительной версии, в квартире взорвался газовый баллон. Минздрав Московской области сообщил о двух пострадавших, из них один получил медпомощь на месте.