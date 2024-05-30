30 мая 2024, 09:35

«Лежали валетом». Двух подростков нашли мертвыми в питерской квартире

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге в квартире обнаружили двух мертвых подростков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, женщина приехала в квартиру, расположенную в доме на улице Софьи Ковалевской, чтобы проверить дочь. Девочка проживала одна и долго не выходила на связь.

Зайдя в жилище, мать обнаружила 16-летнюю дочку и ее 17-летнего друга лежащими валетом без признаков жизни. На телах покойных правоохранители не нашли следов криминальной смерти.

Изначально основной версией смерти подростков считали суицид, но позже во время осмотра квартиры полиция нашла белый порошок и вещество растительного происхождения. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Журналисты уточнили, что молодые люди учились в лицее сервиса и индустриальных технологий.

Ранее в Измайловском парке Москвы полиция обнаружила труп 13-летней девочки без признаков насильственной смерти. До этого там же нашли ее подругу, которой медики диагностировали отравление наркотиком.

Наркотики Санкт-Петербург Дети Студенты
30 мая 2024, 09:10
Пожар на складе в Москве потушили
Пресс-служба МЧС
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На востоке Москвы потушили крупный пожар в производственно-складском помещении. Пострадавших нет, сообщило МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован», - объявила пресс-служба.

Источник 360.ru уточнил, что возгорание потушили в 08:52, спустя 51 минуту после ликвидации открытого огня. Пожар локализовали в 07:38. Для тушения спасатели проложили 10 магистральных линий, установили шесть подъемных механизмов и подали 10 лафетных стволов.

Информация о пострадавших не поступала. Представитель МЧС России сообщил об этом ТАСС.

Склад на улице Мартеновской загорелся утром 30 мая. Площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров, произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли. В тушении задействовали 120 человек, 40 единиц техники, два вертолета. Движение автомобилей в районе ЧП перекрыли в обе стороны. МЧС показало видео с места возгорания. Прокуратура сообщила о начале проверки.

Пожары МЧС РФ Москва
30 мая 2024, 09:04
Подросток погиб в Бурятии при переправе через горную реку Урик
Freepik
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В Бурятии 15-летний мальчик утонул при переправе через горную реку Урик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в Окинском районе в 150 километрах от села Орлик.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Накануне рядом с селом Курумкан утонула 16-летняя девушка. Предположительно, она с приятелями отдыхала на берегу. В какой-то момент зашла в воду, оступилась, в результате ее унесло течением реки.

Прокуратура приступила к проверке после гибели подростков.

На днях в Ленобласти после двухнедельных поисков обнаружили и достали из водоема тело подростка. Он утонул после ДТП. Как выяснилось, пьяные молодые люди угнали иномарку и наткнулись на инспектора ДПС. Пытаясь скрыться от полиции, водитель въехал на мост через речку, но, не справившись с управлением, вылетел в воду.

Дети Бурятия Реки
30 мая 2024, 08:00
Огнеборцы локализовали крупный пожар на складе в Москве
Пресс-служба МЧС
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Спасатели локализовали крупный пожар, который разгорелся на разноуровневом складе на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

К тушению пожара привлекли авиацию - два вертолета Ка-32, которые выполнили как минимум 31 сброс воды. Площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, столичный авиацентр планирует отправить на ЧП третий вертолет.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
30 мая 2024, 07:54
Охваченные огнем окна склада на востоке Москвы сняли на видео
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Правоохранители инициировали процессуальную проверку по факту пожара на улице Мартеновской. Прокуратура Москвы показала кадры с места возгорания.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки», - заявила пресс-служба.

Надзорное ведомство показало вид на пожар со стороны улицы Мартеновской. Открытый огонь полыхал за окнами, из кирпичного здания шел густой черный дым. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

Пожар в производственно-складском здании произошел утром 30 мая. К 07:38 огонь локализовали. Источник 360.ru сообщил, что произошло обрушение перекрытий и кровли на первом, втором и третьем этажах площадью 1500 квадратных метров. Очевидцы показали столб дыма , который поднимался с места происшествия.

Правоохранители инициировали процессуальную проверку по факту пожара на улице Мартеновской.

Прокуратура Москвы показала кадры с места возгорания.

Пожары Прокуратура РФ Москва

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