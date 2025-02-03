По словам женщины, Адам погиб от отравы одним из первых. Ольга предположила, что злоумышленники пробовали, сколько будут действовать яды. Массовая травля произошла, по мнению женщины, 30 или 31 января.

В этих числах, добавила Ольга, собаки бегали по всему городу, на глазах у детей. Животные забегали и в магазины - камеры торговой точки сняли на видео муки погибающего животного.

Ранее волонтер рассказала 360.ru, что собак, предположительно, мог отравить местный житель. Его сняла камера на одном из жилых домов.

Позднее знакомые рассказали Ольге, что видели ее пса мертвым еще за день до того. Владелица хаски предположила, что злоумышленники использовали какой-то мгновенный яд и собаку спасти не удалось бы в любом случае.

Хаски по кличке Адам убежал гулять из частного дома в городе Кременки Калужской области. Хозяева не беспокоились - как правило, питомец к утру возвращался в свою утепленную будку. Однако в этот раз пес не вернулся, после чего владельцы отправились на его поиски.

Найти собаку не удалось. Владелица хаски написала о пропаже собаки в местный чат. Одна из жительниц рассказала ей, что на местном рынке видели мертвую собаку, подходящую под описание.