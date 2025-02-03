03 февраля 2025, 22:24

«Лежал с открытыми глазами». Хозяйка погибшей хаски — о массовой травле собак под Калугой

360.ru
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В Калужской области неизвестные отравили как минимум 10 бездомных собак. Погибли и домашние питомцы. Ольга Старцева, владелица одной из них, рассказала 360.ru о происшествии, которое потрясло всю их семью.

По словам женщины, Адам погиб от отравы одним из первых. Ольга предположила, что злоумышленники пробовали, сколько будут действовать яды. Массовая травля произошла, по мнению женщины, 30 или 31 января.

В этих числах, добавила Ольга, собаки бегали по всему городу, на глазах у детей. Животные забегали и в магазины - камеры торговой точки сняли на видео муки погибающего животного.

Ранее волонтер рассказала 360.ru, что собак, предположительно, мог отравить местный житель. Его сняла камера на одном из жилых домов.

Позднее знакомые рассказали Ольге, что видели ее пса мертвым еще за день до того. Владелица хаски предположила, что злоумышленники использовали какой-то мгновенный яд и собаку спасти не удалось бы в любом случае.

Хаски по кличке Адам убежал гулять из частного дома в городе Кременки Калужской области. Хозяева не беспокоились - как правило, питомец к утру возвращался в свою утепленную будку. Однако в этот раз пес не вернулся, после чего владельцы отправились на его поиски.

Найти собаку не удалось. Владелица хаски написала о пропаже собаки в местный чат. Одна из жительниц рассказала ей, что на местном рынке видели мертвую собаку, подходящую под описание.

Собаки Животные
03 февраля 2025, 23:17
«Им дали кислород и согрели». Стало известно о состоянии звездных минипигов после пожара
РИА «Новости»
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«Звездные» минипиги, участвовавшие в съемках нескольких фильмов, не пострадали во время пожара в квартире заводчицы Ксении Ремизовой и сейчас чувствуют себя хорошо. Об этом 360.ru рассказал сама хозяйка минипигов.

По словам Ремизовой, питомцы надышались дымом и были напуганы, но после оказания помощи их состояние нормализовалось.

«Им дали кислород и согрели. Все сейчас под наблюдением, никаких жалоб нету», - рассказала хозяйка поросят.

Из-за пожара, который начался в ее квартире, Ремизовой пришлось расселить питомцев по друзьям и знакомым.

По словам женщины, пока официальных данных о причине возгорания от пожарных у нее нет, но судя по степени повреждений, возгорание началось на подоконнике.

«Я не знаю, какая причина пожара. Пока я занималась с животными, пожарные уже уехали, но конкретно все, что было на подоконнике обгорело очень сильно. А там, где стояли приборы и свет, вообще ничего не сгорело», - объяснила Ремизова.

Ранее в Черкесске спасатели потушили пожар в квартире, возгорание которой могли спровоцировать коты хозяев.

Пожары Женщины Фильмы Животные Квартиры
03 февраля 2025, 19:22
Красноярского инвалида-колясочника оставили в подъезде за неуплату аренды
Pxhere
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В подъезде дома № 9 на улице Королева в Красноярске третьи сутки подряд живет инвалид-колясочник. Об этом НГС24 сообщила местная жительница. По ее словам, мужчину без ног зовут Андрей, он оказался в подъезде из-за хозяйки мини-гостиницы, в которой жил.

«Я сегодня с ним разговаривала. Как он мне рассказал, он где-то снимал гостинку и сказал, что только за месяц не уплатил, и хозяйка забрала ключи и его выгнала. Я думаю, что хозяйка его сюда привезла», - рассказала женщина.

Собеседница издания добавила, что она обращалась за помощью в полицию, но там ей не смогли помочь.

Женщина обратилась в социальную защиту, где ей сообщили, что впервые слышат об этой истории. Однако жительница дома утверждает, что обращалась туда ранее. После звонка журналистов представители соцзащиты пообещали передать координаты мужчины в центр социального обслуживания в Свердловском районе.

Корреспондент NGS24.RU пообщался с Андреем. Мужчина рассказал, что два года назад он потерял ноги из-за болезни, связанной с закупоркой сосудов. С тех пор он жил в съемном жилье, получает пенсию и пособие как инвалид и оплачивал аренду из этих средств.

«Но 15 января он должен был внести очередной платеж за аренду, но не смог. Хозяйка подождала еще 10 дней и 25 января выселила его», - сообщили авторы материала.

Андрей рассказал, что жильцы дома помогают ему, кормят его, а управдом пытается найти ему место. Он сообщил, что к ним в подъезд уже приезжали представители власти и сказали, что не могут забрать его, так как все дома-интернаты для инвалидов переполнены.

В городском отделении полиции сообщили NGS24.RU, что мужчина проживал в комнате в общежитии на улице Семафорной. В подъезд дома на улице Королева он приехал самостоятельно. Информация о том, что его туда привезла хозяйка жилья, не соответствует действительности.

«Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Очевидцы говорили, что он жил в сквере. Ему предлагали проехать в реабилитационный центр на Щербакова, но он отказался, - уточнили в МВД.

Ранее жительница Пензенской области украла у инвалида все его накопления. У 63-летнего мужчины пропали 60 тысяч рублей, которые он отложил на установку водопровода весной. Он заподозрил, что кражу совершила его соседка, которая помогала ему по хозяйству. Позже женщина созналась, что взяла деньги.

Инвалиды
03 февраля 2025, 19:18
«Была массовая травля». Волонтер — о гибели собак в Подмосковье
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Как минимум 10 бездомных собак и несколько домашних погибли в Подмосковье из-за травли. Об этом сообщила 360.ru волонтер Надежда.

Она рассказала, что тела собак везут на экспертизу в Ногинск. По ее словам, результаты появятся примерно через 1,5 месяца.

«Везем два трупа на экспертизу, была массовая травля», - подчеркнула активистка.

Массовая травля была в городе Кременки. Всего насмерть отравились 15 собак.

«Сейчас мы везем собак на экспертизу. Дальнейшие действия: мы пишем коллективные заявления в прокуратуру, а дальше - по ситуации», - объяснила она.

Она добавила, что собак, предположительно, отравил местный житель. Его действия засняла камера, установленная на балконе одного из жилых домов.

Ранее житель Ленобласти жестоко избил собаку своей сожительницы. Он напал на питомца после ссоры с его хозяйкой. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным.

Волонтеры Собаки
03 февраля 2025, 18:10
Человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Туапсе
Пресс-служба МЧС
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Днем 3 февраля в районе морского порта в Туапсе произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме. Пострадал один человек, прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

«Организована проверка по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме», - отметили в ведомстве.

После взрыва начался пожар, людей пришлось эвакуировать из здания. Спасатели вывели из помещений 18 человек, включая двоих детей, сообщила «Российская газета». На месте ЧП работали 35 сотрудников спасательных служб.

В данный момент пожар локализован, уточнили в прокуратуре, принимаются все меры для его устранения.

По данным Shot , газ рванул в двухэтажном многоквартирном доме на улице Горького. Часть стены повредило. Мужчина, находившийся в квартире, получил серьезные ожоги, его госпитализировали. Врачи и специалисты экстренных служб сейчас борются за жизнь пациента.

Ранее один человек погиб после взрыва газа в жилом доме в Богородске. В доме загорелась кровля, что привело к обрушению межквартирных перегородок. Пожарные спасли семь человек.

Газ Взрывы

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