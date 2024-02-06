Lexus вылетел на тротуар на севере Москвы

По данным Telegram-канала Shot , за рулем находился 39-летний бизнесмен, владелец фирмы, занимающейся автомобильным тюнингом и аксессуарами. Он утверждает, что автомобиль просто занесло на скользкой дороге.

Очевидцы также рассказали , что иномарка наехала на женщину. Однако сотрудники столичной Госавтоинспекции заявили, что пострадавших в аварии не было. Они приступили к расследованию обстоятельств ДТП.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в массовом ДТП в Новой Москве. Столичный дептранс показал на видео момент столкновения трех легковушек и трех грузовых автомобилей.