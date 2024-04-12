«Левую часть машины полностью распотрошило. Это не похоже на газовый баллон, их там не ставят никогда. Сам владелец не сильно пострадал. Скорая осмотрела его, о госпитализации неизвестно. Полиция говорила, что эксперты дадут свое заключение по тому, что произошло», - сказал он.

Мужчина добавил, что живет рядом с местом взрыва, поэтому хорошо слышал звук.

«Сначала было непонятно, что произошло, был сильный взрыв. Смотрим, едет пожарная машина, газовая служба. Решили сходить и посмотреть. Очевидцы на месте рассказали, что человек садился в машину, начал заводить, после чего [она взорвалась]», - добавили очевидец.

Взрыв автомобиля произошел ранее в пятницу возле дома на Коровинском шоссе без возгорания. Водитель получил травму ноги, «360» показывал кадры с места ЧП. Следственный комитет по факту происшествия завел уголовное дело.