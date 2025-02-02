Лев загрыз упавшего в клетку работника зоопарка в Египте

«Работник зоопарка погиб после того, как лев укусил его в голову», - уточнили в сообщении.

Погибшему было 47 лет, он работал в зоопарке охранником. В злополучный день он случайно потерял равновесие и упал в клетку ко льву. В этот момент животное напало на него. Позже мужчину обнаружили мертвым с травмой головы.

Прибывшие на место сотрудники полиции застрелили льва. В связи с гибелью человека власти Эль-Файюма приняли решение временно закрыть зоопарк для посетителей.

В Индии ранее поймали глухого тигра, который загрыз за два месяца больше 10 человек.

Выяснилось, что хищник оглох из-за громких взрывов петард, которыми его пытались отпугнуть местные жители.