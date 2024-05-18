«Лето пройдет быстро». Путин назвал сроки восстановления пострадавших от паводков домов

Как подчеркнул российский лидер, нужно не только без задержек оценить нанесенный стихийным бедствием ущерб, но и осушить затопленные территории.

«Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд», - заявил глава государства.

Ранее в Тобольске прошло выездное совещание с участием глав МЧС Александра Куренкова и Минстроя Ирека Файзуллина по оперативной обстановке в связи с прохождением паводка в Тюменской области.