18 мая 2024, 22:12

«Лето пройдет быстро». Путин назвал сроки восстановления пострадавших от паводков домов

РИА «Новости»
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Пострадавший в ряде регионов РФ от паводков жилой фонд необходимо восстановить до конца лета. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым.

Как подчеркнул российский лидер, нужно не только без задержек оценить нанесенный стихийным бедствием ущерб, но и осушить затопленные территории.

«Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд», - заявил глава государства.

Ранее в Тобольске прошло выездное совещание с участием глав МЧС Александра Куренкова и Минстроя Ирека Файзуллина по оперативной обстановке в связи с прохождением паводка в Тюменской области.

Кремль Наводнения Паводки МЧС РФ Владимир Путин Наводнение в Оренбургской области
18 мая 2024, 21:31
Огонь охватил 600 «квадратов» цеха с полиэтиленом в Петербурге
Пресс-служба МЧС
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Спасатели в Санкт-Петербурге продолжают тушение пожара, который разгорелся в цехе с полиэтиленом. МЧС опубликовало кадры борьбы с огнем, который распространился уже на 600 квадратных метров.

«Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на 400 квадратных метрах», - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар разгорелся около 18:20 вечера, позже ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Площадь цеха - 20 на 100 метров, в нем находился полиэтилен. В тушении задействовали восемь машин и более 30 человек личного состава МЧС.

Санкт-Петербург Пожары Обрушения
18 мая 2024, 21:16
В Приморском районе Петербурга загорелся цех
Пресс-служба МЧС
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Пожар в цеху на площади 100 квадратных метров произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

«В 18:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Автобусная, дом 3. В здании цеха размером 20 на 100 метров происходит горение на площади 100 квадратных метров», - указано в сообщении ведомства.

Через семь минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В тушении возгорания задействовали семь единиц техники и 30 человек личного состава.

В Магнитогорске в пожаре в ТЦ погибла женщина. Огонь разгорелся в магазине напольных покрытий и хозтоваров, пламя третий этаж торгового центра на площади 150 квадратных метров.

Санкт-Петербург Пожары
18 мая 2024, 20:24
Пожарная сигнализация сработала в Большом театре во время спектакля
РИА «Новости»
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В Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, зрителей эвакуировали. Другие подробности случившегося не уточнялись. О причинах включения сигнализации не сообщалось.

Ранее пожар произошел в квартире в ЖК «Люберецкий». Огонь в жилье развела девушка, которая подкидывала вещи в пламя. По данным очевидцев, она «изгоняла демонов».

До этого в Москве загорелось общежитие воинской части. Пожар охватил вещи и мебель в комнате на 10-м этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Спектакль Театры
18 мая 2024, 20:11
Пожарные потушили огонь в магнитогорском ТЦ
Пресс-служба МЧС
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Сотрудникам пожарной службы удалось справиться с открытым пламенем, охватившим торговый центр в Магнитогорске. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Челябинской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что на место ЧП выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Они возьмут на пепелище вещественные доказательства, чтобы установить точную причину возникновения возгорания.

Пожар произошел утром 18 мая на третьем этаже торгового центра. Изначально пламя охватило 150 «квадратов», но позже площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. В результате случившегося погибла женщина. Двенадцать человек успели сами выбраться из полыхающего здания. Тушить пожар приехали 36 сотрудников МЧС на 11 спецмашинах.

Пожары Челябинская область Магнитогорск

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