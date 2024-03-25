Летевший в Стамбул самолет экстренно сел в Волгограде

Самолет, выполнявший рейс Москва - Стамбул, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за неадекватного пассажира на борту. Об этом сообщило издание V1 со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Рейс из аэропорта Шереметьево выполняла компания «Аэрофлот». Лайнер Boeing 737–800 запросил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за неадекватного поведения пассажира на борту. Что именно послужило поводом для этого, не уточнялось.

Самолет благополучно приземлился в 10:50. Буйного пассажира передали в руки полиции.

Ранее самолет из Москвы в Ереван на час задержали из-за сообщения о бомбе. Одна из пассажирок сказала стюардам, что в ее сумке находится взрывное устройство. Виновница задержки рейса позже объяснила, что просто не смогла самостоятельно выключить зависший смартфон, а стюард не отреагировал на ее просьбу.