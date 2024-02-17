17 февраля 2024, 14:15

Летевший в Сочи самолет экстренно сел в Махачкале

РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Икар», совершавший рейс из Ульяновска в Сочи, экстренно сел в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Диспетчеры Ростова-на-Дону получили сигнал от командира корабля. Одному из пассажиров из-за высокого давления стало плохо. В итоге борт направили на запасной аэродром Махачкалы.

В 21:24 лайнер благополучно приземлился, больного пассажира передали в руки медиков. Примерно через час самолет вновь вылетел в Сочи. Информацию о состоянии пассажира в публикации не уточнили.

Накануне на борту летевшего из Калининграда в Петрозаводск самолета скончался пассажир. Воздушное судно экстренно приземлилось в Санкт-Петербурге.

Сочи Самолеты
17 февраля 2024, 14:54
Школьника в Москве засосало в снегоуборочную машину
РИА «Новости»
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Ученика четвертого класса одной из столичных школ засосало в снегоуборочную машину в Войковском районе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Дней 15 февраля 11-летний мальчик возвращался домой из школы. Он не заметил едущий навстречу снегоуборочный комбайн, и его ногу засосало щеткой.

Водитель спецтехники тут же остановился и вызвал пострадавшему помощь. Прибывшие на место ЧП медики заключили, что ребенок получил рваную рану правой голени.

Аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге. Там школьник попал под снегоуборочный трактор и получил ушиб ноги. Оказалось, что водитель, сдавая назад, не заметил мальчика.

Школьники Машины Москва
17 февраля 2024, 11:35
Пять человек пострадали в ДТП с тремя иномарками на северо-западе Москвы
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Утром 17 февраля в районе Щукино на северо-западе Москвы столкнулись три иномарки. В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе три ребенка, им оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил источник «360».

Информация об аварии с участием Mazda, Hyundai и Nissan, которая произошла на улице Народного ополчения, 45, поступила в экстренные службы в 10:40.

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы перекрыли две полосы из четырех. Экстренные службы зафиксировали разлив масла, его начали устранять подручными средствами.

Источник уточнил, что движение транспорта в этом районе затруднено, автомобили движутся на медленной скорости.

Накануне в центре Москвы произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля ДПС.

ДТП Москва
17 февраля 2024, 11:32
Крупный пожар в Ижевске полностью ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Специалисты МЧС полностью потушили пожар, который охватил производственное здание Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Ижевске огнеборцы полностью ликвидировали пожар», - указали в МЧС.

Утром 17 февраля ведомство сообщало о ликвидации открытого горения и начале проливки и разборки конструкций.

Пламя распространилось на площади в 3500 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Пожары МЧС РФ
17 февраля 2024, 11:00
Гаражи загорелись в Кемерове на 400 «квадратах»
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В Кемерове произошел пожар в гаражах. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Загорелась кровля двух боксов частного автохозяйства. Распространение пламени уже удалось локализовать.

«Из помещения самостоятельно вышли два человека. Пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлекли 30 специалистов и восемь единиц техники.

В Ижевске возгорание в производственном здании распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. Его локализовали, обошлось без пострадавших. На месте работают свыше 100 сотрудников МЧС и 33 единицы техники.

Пожары МЧС РФ

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