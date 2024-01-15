15 января 2024, 07:27

Летевший в Салехард самолет экстренно сел в Новосибирске

Pxhere
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Самолет Bombardier CRJ200LR авиакомпании «Ямал» вынужденно сел в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно следовало из Горно-Алтайска в Салехард около 23:30 по местному времени 14 января. Однако из-за технической неисправности самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирска. На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Информации о пострадавших нет. Сам самолет временно отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

«Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг», - указали в пресс-службе прокуратуры.

На прошлой неделе подобная ситуация произошла в Японии. Самолету компании All Nippon Airways пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала трещина, которая образовалась на стекле кабины пилотов во время полета.

Япония Самолеты Авиакомпании
15 января 2024, 07:43
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Брянской области
РИА «Новости»
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Частный дом загорелся в городе Унеча Брянской области. В результате пожара погибли двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание в доме, расположенном в переулке Коммунистический, произошло в ночь на 15 января. Около 00:35 спасатели локализовали огонь на площади 30 квадратных метров.

После разбора завалов нашли тела двух мужчин и женщины. Региональный главк МЧС устанавливает причины пожара. В ведомстве напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

Ранее в Петербурге произошло два крупных пожара в районе склада Wildberries.

Ущерб от одного из них оценили в 10 миллиардов рублей.

Пожары
15 января 2024, 05:48
Сотни людей остались без электричества из-за мощного снежного циклона на Сахалине
Freepik
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Жители Сахалина столкнулись с мощным циклоном. Некоторые дороги на острове перекрыли из-за снега, сотни людей остались без света, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, порывы ветра в южной части острова достигли 25 метров в секунду. На проезжей части очень слабая видимость - менее 30 метров.

Из-за погодных условий в Южно-Сахалинске задержали 20 рейсов. Самолет, который летел из Новосибирска, развернулся и экстренно сел в Хабаровске.

Также школьников восьми муниципалитетов перевели на дистанционное обучение. В Анивском городском округе Сахалинской области без электроэнергии остались свыше 500 человек, потому что высоковольтные провода оборвались.

Как отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале , к ликвидации последствий циклона привлекут все силы и средства.

«Это уже вторая сильная метель с начала года, поэтому особенно важно приложить максимум усилий для расчистки наших дворов и улиц, проездов к социально значимым объектам - нельзя накапливать снег», - заявил он.

Ранее водителей в Москве призвали пересесть на метро и автобусы из-за надвигающейся волны снегопадов. Также шоферов попросили быть аккуратнее, не совершать резких маневров и следить за скоростью на дороге.

Электричество Дороги Самолеты
15 января 2024, 01:12
Системы ПВО сработали над Курском
РИА «Новости»
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В небе над Курском и Курским районом сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Беспилотники ПВО
14 января 2024, 23:48
Еще один пожар произошел в Шушарах. Недалеко от склада Wildberries загорелся ангар
Unsplash
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Пожар вспыхнул в ангаре недалеко от склада Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Прямо сейчас полыхает помещение на Ленсоветовской дороге в Шушарах. Там расположена пилорама. По предварительным данным, огонь охватил 150 квадратных метров. Причины пожара и информация о пострадавших не уточнялись.

Накануне в Шушарах загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч «квадратов». В результате ЧП никто не пострадал. Открытое горение ликвидировали 14 января.

Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Представители маркетплейса пообещали продавцам компенсировать сумму ущерба. Покупателям тоже вернут деньги.

Wildberries откроет новый сортировочный центр в Северной столице в течение двух недель. Это поможет наладить поставки и снизить нагрузку на склад «Уткина заводь».

Санкт-Петербург Пожары

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