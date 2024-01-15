Летевший в Салехард самолет экстренно сел в Новосибирске

Жители Сахалина столкнулись с мощным циклоном. Некоторые дороги на острове перекрыли из-за снега, сотни людей остались без света, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, порывы ветра в южной части острова достигли 25 метров в секунду. На проезжей части очень слабая видимость - менее 30 метров.

Из-за погодных условий в Южно-Сахалинске задержали 20 рейсов. Самолет, который летел из Новосибирска, развернулся и экстренно сел в Хабаровске.

Также школьников восьми муниципалитетов перевели на дистанционное обучение. В Анивском городском округе Сахалинской области без электроэнергии остались свыше 500 человек, потому что высоковольтные провода оборвались.

Как отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале , к ликвидации последствий циклона привлекут все силы и средства.

«Это уже вторая сильная метель с начала года, поэтому особенно важно приложить максимум усилий для расчистки наших дворов и улиц, проездов к социально значимым объектам - нельзя накапливать снег», - заявил он.

Ранее водителей в Москве призвали пересесть на метро и автобусы из-за надвигающейся волны снегопадов. Также шоферов попросили быть аккуратнее, не совершать резких маневров и следить за скоростью на дороге.