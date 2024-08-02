02 августа 2024, 16:00

Летевший в Петербург самолет экстренно вернулся в Анталью

РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Антальи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщило издание 78.ru.

ЧП произошло 1 августа. Сейчас пассажиры уже находятся в Северной столице. В беседе с журналистами несколько туристов рассказали, что члены экипажа во время возвращения в Анталью объяснили, как вести себя при экстренной посадке. Некоторые после этого начали паниковать.

Одна девушка призналась, что уже успела попрощаться с жизнью. При этом ни кислородные маски, ни спасательные жилеты надеть их не просили.

Другой пассажир отметил, что самолет трясло с самого взлета.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что командир решил вернуться в аэропорт вылета согласно инструкции и совершил посадку в штатном режиме.

В июле самолет Sukhoi Superjet, летевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Минеральных водах.

Самолеты
02 августа 2024, 15:16
Появились фото с места происшествия с поездом на станции Марк в Москве
РИА «Новости»
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования женщины и ребенка на станции Марк Савеловского направления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло днем 2 августа. В результате столкновения пострадали женщина 1998-го и ребенок 2020 года рождения, их отвезли в больницы. Причины произошедшего устанавливаются.

«Московско-Ярославско транспортная прокуратура организовала проверка соблюдения требований законодательства об эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасности движения», - подчеркнули в пресс-службе.

В начале июля 47-летний мужчина скончался под колесами пассажирского поезда на станции «Волгодонская» в Ростовской области. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Дети Поезда
02 августа 2024, 14:43
Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации
РИА «Новости»
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Сенатора Дмитрия Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации по подозрению в причастности к организации убийства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности. Его удовлетворили.

Савельев родился 3 августа 1968 года. С октября 2016 года представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Тульской области, с ноября прошлого года входит в комитет по экономической политике. Был депутатом Госдумы шестого созыва. Имеет степень кандидата юридических наук.

Генпрокуратура РФ Совет Федерации РФ
02 августа 2024, 13:47
Песков раскрыл интересный факт о детях вернувшихся при обмене россиян
РИА «Новости»
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Дети вернувшихся в Россию в рамках обмена россиян узнали о своей национальности только при вылете самолета из Анкары. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Дети прилетавших вчера нелегалов-разведчиков, узнали о том, что они русские, только когда их самолет поднялся из Анкары. До этого они не знали, что имеют отношение к нашей стране, что русские», - сказал он.

В четверг ФСБ России сообщило о возвращении в страну восьмерых россиян , которые находились в заключении в ряде государств НАТО. В частности, в страну вернулись приговоренный к пожизненному сроку в Германии Вадим Соколов, а также отбывающий срок в США Владислав Клюшин.

Следствие вменяло вернувшимся на родину россиянам сотрудничество с разведывательными структурами РФ, но их вина не была доказана.

Дети Дмитрий Песков Россия
02 августа 2024, 13:21
Отвалившаяся от автомобиля деталь перепугала сотрудников московского сервиса
РИА «Новости»
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Сотрудники автосервиса в Москве вызвали экстренные службы, когда увидели неизвестную коробку в нижней части автомобиля. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 3 по 2-й Магистральной улице в Хорошевском районе. При осмотре автомобиля на ремонте работники сервиса вдруг обнаружили, что к днищу машины скотчем примотана неизвестная коробка. Самостоятельно открыть они ее не рискнули и вызвали полицию.

Однако в итоге выяснилось, что неизвестной коробкой оказалась запчасть машины, которую механики не сумели идентифицировать самостоятельно. Успели ли приехать на место кинологи, неизвестно.

В середине июля гранату нашли рядом с храмом на востоке Москвы.

Машины Москва

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