Летевший в Хабаровск самолет экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре
Летевший в Хабаровск самолет L-410 вынужденно приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Воздушное судно 18 февраля совершало рейс по маршруту Николаевск-на-Амуре - Хабаровск и вынужденно приземлилось в Комсомольске-на-Амуре по техническим причинам.
На борту находилась два члена экипажа, они не пострадали. В связи с ситуацией прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В случае нарушений ведомство примет меры по привлечению к ответственности виновных лиц.
В январе подобная ситуация произошла в Новосибирске. В местном аэропорту вынужденно приземлился самолет авиакомпании «Ямал» , который летел в Салехард. На борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, никто не пострадал.