Летевший в Барселону самолет вернули в аэропорт из-за сообщения о бомбе

«Рейс Кутаиси - Барселона спустя несколько минут после взлета вынужденно вернулся в аэропорт грузинского города. Это связано с тем, что авиакомпания Wizz Air получила информацию о возможном нахождении взрывчатого вещества на борту», - объяснили в аэропорту.

Экипаж самолета принял решение развернуть борт. После проверки данные о бомбе не подтвердились, уточнил «Интерфакс».

Гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе подчеркнул, что Кутаисский международный аэропорт вернулся к обычному ритму работы.

«Ни один другой рейс не задерживался. <...> По имеющимся у нас сведениям, поступившая информация (об угрозе взрыва - прим. ред.) на данный момент никак не подтверждается», - заключил он.