18 января 2024, 01:48

Летевший на Москву беспилотник сбили в Подмосковье

РИА «Новости»
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Силы ПВО отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск. Дрон летел на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - отметил он.

Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб.Другие подробности происшествия мэр Москвы не привел.

Вечером 17 января три беспилотника ВСУ ликвидировали средствами радиоэлектронной борьбы над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Сушаны Климовского района. В результате атаки никто не пострадал, но повреждения получил жилой дом и нарушилась подача энергоснабжения.

Подольск Беспилотники Сергей Собянин ПВО Москва
18 января 2024, 01:27
Пассажирка сломала позвоночник в сорвавшемся лифте в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Женщину госпитализировали с травмой позвоночника после падения лифта с седьмого этажа в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального Минздрава.

«Женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Угрозы жизни нет», - уточнил канал.

Лифт сорвался в многоэтажке на улице Косарева в микрорайоне Химмаш. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

Городская прокуратура организовала проверку по этому факту. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» объявили поиск пропавшей полгода назад жительницы Екатеринбурга.

Женщины Екатеринбург
18 января 2024, 01:06
Восьмилетний мальчик пропал в Вологодской области
РИА «Новости»
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты не один» объявили о пропаже несовершеннолетнего жителя Череповца в Вологодской области, начались экстренные поиски. Об этом сообщили на местном сайте Vologda-poisk.ru.

Пропал подросток 2015 года рождения.

«Мальчик ушел из дома друга в Череповце на улице Сталеваров, 76 около 16:00 17 января 2024 года и к себе домой не вернулся», - уточнили на сайте.

Ребенка разыскивают и добровольцы, и полицейские.

Ранее голый 10-летний мальчик пропал в Чите. Он ушел из дома и не вернулся, из особых примет назвали шрам на пояснице около 15 сантиметров. Волонтеры начали поиски ребенка.

До этого при загадочных обстоятельствах пропал мужчина в Екатеринбурге. Он вышел из дому 12 января и направился в сторону Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Зачем ему потребовалось туда идти - неизвестно. После этого его никто не видел, на связь с близкими он не выходил.

Дети Волонтеры Россия
18 января 2024, 00:34
«Перепутал». Изнасиловавший парня дочери москвич объяснил свой поступок
РИА «Новости»
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Мужчина, который изнасиловал в Москве парня родной дочери, назвал причину своих действий, сославшись на проблемы с супругой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 22-летний парень пришел к возлюбленной вместе с подругой. Они - художники, из обеспеченных семей, которые хотели поработать над картинами и заодно поговорить о творчестве. Пострадавший знал свою девушку со школы, поэтому был лично знаком с ее отцом, они даже виделись несколько раз.

Сейчас правоохранители выясняют мотивы 66-летнего москвича, которые побудили его совершить сексуальное насилие. По одной из версий, он мог перепутать гостя с подругой дочери. Мужчина уже извинился и рассказал, что у него давно не было интимной близости, ведь у них с женой в последнее время не ладились отношения.

Преступление произошло в столичном районе Митино. Согласно предварительной версии, пожилой мужчина набросился на парня и изнасиловал его.

Преступления Мужчины Изнасилования Москва
17 января 2024, 23:13
Ребенок отморозил нос, пока ждал автобуса в Челябинской области
РИА «Новости»
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Школьник отморозил нос, пока ждал автобуса в городе Копейск в Челябинской области. Следователи начали проверку, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что ребенок 45 минут ждал автобус на остановке «Школа № 9» в Копейске. За это время он получил обморожение первой степени, которое зафиксировали в травматологическом отделении местной больницы.

СУ СКР по Челябинской области начало процессуальную проверку по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По результатам будет дана правовая оценка действиям либо бездействию перевозчиков и лиц, ответственных за организацию работы городского пассажирского транспорта», - сообщили в ведомстве.

В декабре сотрудники «Мособлпожспаса» спасли человека, едва не замершего насмерть в Шатуре. Мужчина лежал в сугробе и не подавал признаков жизни. За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Сотрудники пожарной части забрали мужчину и отогрели. После этого его с признаками обморожения забрала скорая помощь.

Дети Челябинская область СК РФ Автобусы

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