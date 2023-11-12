Летевший из Сочи Boeing совершил аварийную посадку в Челябинске

Правоохранители получили сообщение о взрывчатке в пассажирском поезде в Крым

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Правоохранительные органы получили информацию о взрывчатке в пассажирском поезде сообщением «Москва — Симферополь». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, состав остановили в Тамбовской области, пассажиров эвакуировали из вагонов.

Поезд выехал из Москвы в 08:40, сейчас он стоит на станции Мичуринск-Воронежский. На месте работают сотрудники экстренных служб, кинологи и полицейские.

Официальной информации от силовых структур по факту происшествия пока не поступало.

Позже РИА «Новости» со ссылкой на перевозчика «Гранд сервис экспресс» сообщило, что состав отправился дальше по маршруту.

В октябре проводница поезда сообщением «Симферополь - Санкт-Петербург» обиделась на задержавших ее после бурной ночи в баре полицейских и сделала ложное сообщение о бомбе в сумке. После этого девушку отправили в отделение, где составили протокол о мелком хулиганстве. На свой рейс сотрудница поезда не успела.

Правоохранительные органы получили информацию о взрывчатке в пассажирском поезде сообщением «Москва - Симферополь». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.