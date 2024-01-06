06 января 2024, 03:15

Летевший из Москвы в Волгоград самолет сел в Самаре из-за непогоды

РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Волгоград, незапланированно сел в самарском аэропорту Курумоч. Причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Пока вылет планируется на 10:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение прав пассажиров, пока они ожидают вылета. Всего на рейсе 130 человек, не считая членов экипажа.

«Авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные пассажиры от размещения в гостинице отказались», - отметили в прокуратуре.

Ранее появилась информация о крушении частного самолета на Карибах. На борту был пилот, мужчина и девочки 10 и 12 лет. Позже стало известно, что погибший мужчина - это немецкий актер Кристиан Оливер , снимавшийся в фильме «Спиди Гонщик». Он летел вместе со своими дочерями с одного из острова Гренадин в Сент-Люсию. Все, кто находился на борту, погибли.

Аэрофлот Самолеты Авиакомпании Москва
06 января 2024, 02:36
Гибель актера Кристиана Оливера в авиакатастрофе попала на видео
Freepik
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Появились кадры падения частного легкомоторного самолета, в котором погиб актер Кристиан Оливер с дочерьми. Видео опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На кадрах видно, что самолет практически вертикально врезался в воду на большой скорости.

Немецкий и голливудский актер Кристиан Оливер погиб при крушении легкомоторного самолета в четверг, 4 января, в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Борт вылетел из Пейджет-Фарм на и отправился в Сент-Люсию, но упал в море недалеко от острова Петин-Невис. На борту находились четыре человека: сам актер, две его дочери 10 и 12 лет, а также пилот-владелец самолета.

Кристиан Оливер известен зрителям по фильмам «Операция „Валькирия“», «Дом добра и зла» и «Мушкетеры», а также сериалам «Восьмое чувство», «Параллельные миры», «Инспектор Джордж Джентли» и многим другим.

Видео Авиакатастрофы Самолеты Актеры
06 января 2024, 02:35
Четыре автомобиля устроили ДТП на МКАД в Москве
РИА «Новости»
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Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

«Движение в сторону СВХ затруднено, заняты три полосы из шести», - указали в сообщении.

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в аварии с тремя автомобилями на 49-м километре внешней стороны МКАД погибли два человека. Водитель Toyota Corolla столкнулся с автомобилями «Газель» и Great Wall. Жертвами ДТП стали водитель и пассажир пикапа.

До этого автомобиль Ford врезался в фонарный столб на Новотроицком шоссе, рядом с деревней Яковлево. Травмы получили два человека.

ДТП Москва
05 января 2024, 23:31
Житель Свердловской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
Unsplash
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Курение в постели привело к гибели человека на пожаре. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на главное управление МЧС по Свердловской области.

Пожар начался вечером 4 января в квартире на улице Федорова в Карпинске Свердловской области.

«Причина возникновения пожара - это неосторожное обращение с огнем при курении, так как горело домашнее имущество под погибшим», - сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности Дмитрий Юхименко.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Спасателям понадобилось менее 15 минут, чтобы приехать на место и потушить возгорание. Из подъезда дома во время пожара эвакуировали девять человек, в том числе, трех детей.

В пятницу, 5 октября, крупный пожар начался на турбазе «Чусовая» в Свердловской области. На территории базы загорелся гаражный бокс с техникой. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение.

Пожары Курение Свердловская область
05 января 2024, 23:03
Жители Подмосковья развернули операцию по спасению застрявшего на колокольне кота
Unsplash
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Колокольня Церкви Воскресения Словущего в селе Куплиям городского округа Егорьевск Московской области стала ловушкой для забравшегося на высоту кота. Местные жители сообщили, что животное кричит уже более 12 часов и не может спуститься. Для спасения животного уже разработали целую операцию.

Жители заявили, что уже обратились к спасателям, но по их словам, в местном отделении МЧС им заявили, что автовышки и альпинистов у них нет.

В качестве варианта люди предложили собрать деньги и пригласить промышленных альпинистов, нанять автовышку с опытным оператором. Те, кто был внутри храма, подчеркнули, что залезть на колокольню можно только с внешней стороны.

Ближайшие промышленные альпинисты оказались только в Москве, но, узнав, о расстоянии, которое предстоит преодолеть, все отказались. В чате , где обсуждают судьбу кота несколько девушек заявили, что готовы залезть на вышку самостоятельно. Им ту же предложили дождаться утра.

Коты Животные Егорьевск

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