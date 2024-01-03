Летевший из Москвы в Махачкалу самолет экстренно сел в Волгограде

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Пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова уточнила, что лайнер сел в 11:54. Посадка прошла благополучно.

«Рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ <…> совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам», - отметила Голодова.

По данным сервиса Flightradar, Airbus A320-214 подал сигнал тревоги над Волгоградской областью и приступил к снижению.

Он вылетел из столичного аэропорта Домодедово и должен был приземлиться в Махачкале в 12:40 по московскому времени. Борт преодолел больше половины пути.

Подробностей о том, что именно вынудило экипаж самолета совершить экстренную посадку, не приводится.

В декабря 2023 года летевший из Нью-Йорка в Ташкент самолет посадили на запасном аэродроме из-за буйного пассажира.