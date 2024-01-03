03 января 2024, 12:14

Летевший из Москвы в Махачкалу самолет экстренно сел в Волгограде

РИА «Новости»
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В Волгограде совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс из Москвы в Махачкалу. Борт «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился из-за технических проблем, сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова уточнила, что лайнер сел в 11:54. Посадка прошла благополучно.

«Рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ <…> совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам», - отметила Голодова.

По данным сервиса Flightradar, Airbus A320-214 подал сигнал тревоги над Волгоградской областью и приступил к снижению.

Он вылетел из столичного аэропорта Домодедово и должен был приземлиться в Махачкале в 12:40 по московскому времени. Борт преодолел больше половины пути.

Подробностей о том, что именно вынудило экипаж самолета совершить экстренную посадку, не приводится.

В декабря 2023 года летевший из Нью-Йорка в Ташкент самолет посадили на запасном аэродроме из-за буйного пассажира.

Самолеты
03 января 2024, 13:09
Поджог трансформатора в Ярославле обернется для двух россиян 20 годами колонии
РИА «Новости»
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Правоохранители в Ярославле задержали 18-летних молодого человека и девушку по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции. В их телефоне обнаружили переписку с украинском куратором, сообщил Telegram-канал Shot.

По версии следствия, 27 декабря безработные подозреваемые вскрыли трансформаторную подстанцию, расположенную на Мельничной улице, залили внутрь бензин и подожгли. Объект инфраструктуры не пострадал, поскольку огонь потух сам.

Силовики оперативно вычислили причастных к поджогу. Оказалось, что украинский куратор обещал перевести им 100 тысяч рублей за выполненную «работу».

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о диверсии, совершенной группой лиц. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

В Подмосковье задержали двух юношей после поджога релейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Михнево - Усады. В ноябре полиция схватила подростков, поджигавших релейные шкафы в Домодедове.

Задержания Уголовное дело Поджоги
03 января 2024, 12:46
Ангар загорелся в Луховицах на 1800 «квадратах»
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В Луховицах загорелся ангар. Пламя охватило площадь в 1800 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Работы по ликвидации огня показали на видео.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар», - отметили в публикации.

К тушению, по данным ведомства, привлекли восемь единиц техники и 27 спасателей. О пострадавших не сообщалось. Данные о причинах возгорания в МЧС не приводили.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео Луховицы
03 января 2024, 11:57
Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с микроавтобусом в Мытищах
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Авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в ночь на 3 января в Мытищах, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Московской области.

ЧП случилось примерно в 00:35 на 17-м километре трассы М-8 «Холмогоры». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford совершил столкновение со стоящим на обочине из-за поломки автомобилем Lada.

В результате столкновения пострадал не имеющий права управления 17-летний водитель Lada, а также его 15-летний пассажир. Молодых людей с травмами отвезли в больницу.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам проверки они примут соответствующее процессуальное решение в установленном законом порядке», - заявили в пресс-службе МВД.

В первый день нового года восемь машин попали в аварию на проспекте Мира в Москве. На дороге столкнулись две машины, они потеряли управление и протаранили шесть припаркованных автомобилей.

Мытищи ДТП Машины Водители Полиция Lada
03 января 2024, 09:34
Электроподстанция загорелась на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Утром 3 января в столичном районе Люблино на электроподстанции «Чагино» загорелся трансформатор. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 05:45, сообщил источник «360».

Перед тушением пожара подстанцию обесточили. Около 07:15 пожарные ликвидировали огонь, а затем запустили систему охлаждения трансформатора.

По словам собеседника «360», ЧП на электроподстанции никак не повлияло на функционирование системы энергоснабжения Москвы, все потребители обеспечены электроэнергией.

Это второй за последние два месяца пожар на электроподстанции «Чагино». Энергетики выясняют причины произошедшего.

Пожары Москва

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