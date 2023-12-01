Летевший из Москвы борт «Аэрофлота» совершил аварийную посадку на Сахалине

«Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boing-737 авиакомпании „Аэрофлот“, вылетевшее из Москвы», - рассказали в ведомстве.

В итоге в 9:34 (1:34 по московскому времени) воздушный транспорт сел в Южно-Сахалинске «без происшествий». Что стало причиной ЧП, пока не сообщалось.

Ранее, 27 ноября, самолет Ил-76, летевший из Новосибирска в Москву, удачно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. До этого появилась информация, что на борту готовились к срочной посадке в связи с отказом навигационной системы. К месту приземления судна прибыли дежурные подразделения воздушной гавани.

Также 12 ноября аварийную посадку совершил летевший из Сочи в Челябинск Boeing. Пилоту пришлось сделать шесть кругов над городом. Пассажиры переживали и плакали , так как командир корабля не объяснил им ситуацию