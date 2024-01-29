Летевший из Харбина Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Якутске

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Как уточнили в ведомстве, на борту севшего в аэропорту Якутска самолета находились девять членов экипажа и 30 пассажиров.

После приземления SS 100 всех людей эвакуировали, подчеркнули в МЧС. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Во время внешней разведки специалисты не обнаружили открытого огня, но на борту присутствовал слабый запах дыма.

Дальнейшая информация уточняется, заключили в пресс-службе.