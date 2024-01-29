29 января 2024, 12:20

Летевший из Харбина Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Якутске

РИА «Новости»
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Летевший из Харбина в Якутск Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика дыма в багажном отсеке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Якутии.

Как уточнили в ведомстве, на борту севшего в аэропорту Якутска самолета находились девять членов экипажа и 30 пассажиров.

После приземления SS 100 всех людей эвакуировали, подчеркнули в МЧС. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Во время внешней разведки специалисты не обнаружили открытого огня, но на борту присутствовал слабый запах дыма.

Дальнейшая информация уточняется, заключили в пресс-службе.

Авиация МЧС РФ
29 января 2024, 12:27
Полиция вычислила приметы двух убийц краснокнижного тигра в Приморье
РИА «Новости»
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В Пожарском районе Приморья нашли останки краснокнижного амурского тигра. Его подстрелили, ударили по голове и разделали. Полицейские обнаружили следы обуви двух человек и устроили проверку, сообщил Telegram-канал Shot.

Инспекторы Госохотнадзора наткнулись на останки редкого животного в 20 километрах от села Ясеневый. По данным канала, убитому тигру было пять лет. Сначала ему выстрелили из гладкоствольного ружья под лопатку, потом ударили тяжелым предметом по голове и порезали тушу. Лапы животного оставили в полутора километрах от места нападения.

Правоохранители нашли следы двух подозреваемых. Они приехали на охоту на машине и ходили в обуви 44-го и 46-го размеров. Журналисты сообщили, что первым делом проверят всех жителей Ясеневого, получивших разрешение на оружие.

Полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 258.1 УК России «Незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих в видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Следком запросил передать материалы расследования, так как дело стало резонансным.

Прокуратура Приморья сообщила, что с места преступления изъяли и отправили на экспертизу отрезанные ножом голову, хвост, лапы и шкуру тигра.

Охоту на краснокнижное животное запретили. В 2018 году за убийство амурского тигра мужчину приговорили к двум годам тюрьмы условно, штрафу и конфискации.

Приморье Животные
29 января 2024, 12:25
Пассажир самолета в Ульяновске оскорбил полицейских и нажал тревожную кнопку в аэропорту
РИА «Новости»
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Следственный комитет по Самарской области даст оценку действиям пассажира, который без причины нажал кнопку противопожарной безопасности в аэропорту Ульяновска и оскорбил полицейских. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, ЧП произошло днем в субботу, 27 января. Планировавший улететь в Москву уроженец Ульяновска без причины нажал кнопку противопожарной безопасности и нецензурно выругался в адрес полицейских при исполнении.

В тот же день 36-летний мужчина добрался в Самару на автомобиле, где в аэропорту вновь нецензурно выражался в адрес полицейских и других пассажиров. Правоохранители пресекли его противоправные действия.

Полицейские в Челябинске задержали мужчину в военной форме, который устроил дебош на борту прибывшего из Москвы самолета. В ходе полета он оскорблял проводниц и других женщин, указывая на их «продажное поведение».

Самолеты Мужчины Следственный комитет России
29 января 2024, 12:21
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Урале детей-хоккеистов
РИА «Новости»
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Врачи забрали в больницу Екатеринбурга двух пострадавших при столкновении автобуса и Citroen участников юношеской хоккейной команды из Новоуральска. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

В ведомстве подчеркнули, что состояние детей врачи оценили как средней степени тяжести.

При необходимости уральские медики получат видеоконсультацию от коллег Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова.

Еще 16 детей, которые находились в автобусе, доставят в домой в Новоуральск.

Авария с автобусом юношеской хоккейной команды и легковым автомобилем произошла на трассе в Свердловской области в понедельник, 29 января.

По предварительным данным, во время проезда около поселка Верх-Нейвинский у автобуса лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

В свердловском Минздраве заявили, что в аварии погибли три человека из Citroen. Также в машине скорой помощи умер тренер хоккейной команды. Травмы различной степени тяжести получили один взрослый и двое детей. В срочном порядке их забрали в больницы.

Дети Больницы ДТП Минздрав Врачи Автобусы
29 января 2024, 12:20
Курьерская служба обманула ФК «Спартак» почти на 2,5 млн рублей
Global Look Press
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Курьерская служба присвоила деньги за доставку фирменных товаров футбольного клуба «Спартак» из интернет-магазина. Причиненный ущерб составил около 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, в прошлом году московский «Спартак» подписал контракт с компанией «Каргогрупп», которая взяла на себя обязанности по доставке сувенирной продукции и других товаров из онлайн-магазина клуба.

Спустя некоторое время руководство «Спартака» обнаружило, что «Каргогрупп» не перевела на счет клуба средства от продаж на сумму 2 326 390 рублей. Представители команды обратились в арбитражный суд.

Недавно судебный процесс завершился в пользу красно-белых. Теперь курьерская компания обязана выплатить задолженность по основному долгу плюс пени в размере 45,5 тысячи рублей.

На днях чешский хоккеист Доминик Гашек отказался возвращать заработанные в «Спартаке» деньги. Он заявил, что ничего не должен этому клубу.

Спартак Футбол Мошенничество Москва

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