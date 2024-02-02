02 февраля 2024, 22:42

Лесорубы случайно разбудили медведя из спячки на Урале

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Лесорубы случайно разбудили медведя из спячки в Свердловской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Артемовского городского округа Константин Трофимов.

По слова Трофимова, сейчас в округе объявили предупреждение. Местных жителей попросили быть более внимательными, чтобы избежать встречи с опасным хищником.

«Руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе. Будьте бдительны и осторожны, - отметил он.

Медведь ранее задрал сотрудника кафе на окраине города Вязьмы. Мужчина упал на клетку с диким животным во время очистки крыши здания от снега. После этого зверь напал на него и нанес смертельные раны.

Один из местных жителей рассказал «360», что владелец кафе держал в клетке медведицу по кличке Маша для того, чтобы привлекать внимание посетителей заведения. Животное находилось в тесном вольере не один год.

Медведи Животные Свердловская область
02 февраля 2024, 22:07
Била и плевала на ребенка. Избившая мальчика в Москве няня станет дворником
РИА «Новости»
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Няня, подозреваемая в избиении годовалого мальчика в Москве, решила зарабатывать на жизнь, работая дворником. Об этом msk.kp.ru рассказали друзья женщины.

По их словам, няня встретилась с матерью ребенка на очной ставке. Они договорились подписать мировое соглашение. После скандала женщина собирается пойти в дворники, которым платят практически так же, как ей на бывшей работе.

По данным столичной прокуратуры, семья наняла женщину для присмотра и ухода за годовалым мальчиком. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как няня трясла ребенка, ударила его по ноге и плевала мальчику на голову. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

На допросе подозреваемая рассказала, что находилась в постоянном стрессе, сообщал Telegram-канал Bazа. Причиной тревоги она назвала оставшихся в Донецке престарелую мать и двух дочерей.

Дети Избиения Москва
02 февраля 2024, 22:00
Трехлетний мальчик сорвался с горки в ТЦ в Мытищах
РИА «Новости»
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Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после падения маленького мальчика с горки в торговом центре в Мытищах. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГСУ СК России по Московской области.

Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Маленький ребенок получил травмы при падении.

«По данным следствия, вечером 1 февраля 2024 года мальчик, находясь в игровой комнате в торговом центре городского округа Мытищи, решил скатиться с четырехметровой горки. В результате того, что сетка на ней не была закреплена, ребенок упал и получил повреждения», - уточнило ведомство.

Сейчас криминалисты и следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Мытищинская городская прокуратура также проводит проверку по этому факту, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Прокуратура помимо выяснения причин и обстоятельств оценит соблюдение требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов. Ведомство также контролирует ход и результаты проверки, проводимой СК.

Ранее девочка выпала с верхнего этажа в доме , расположенном на улице Кирова в Новосибирске. Врачи не смогли ее спасти.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Мытищи Следственный комитет России
02 февраля 2024, 21:52
«Нож был близко к горлу». На российского фигуриста Дикиджи напали в метро
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Фигурист, призер Чемпионата России Владислава Дикиджи рассказал, что его чуть не зарезали в метро. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

«Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и все. На данный момент, нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», - написал Дикиджи.

Спортсмен заверил подписчиков, что он «цел и невредим».

Ранее нападение на фигуриста прокомментировал его тренер Олег Татауров в разговоре с RT. По его словам, на спортсмена в метро напал неадекватный пожилой пассажир.

«Человек лет 60 и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дернул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял», - рассказал Татауров.

Тренер добавил, что Дикиджи поехал в полицию давать объяснения и выразил надежду, что агрессивного вооруженного мужчину скоро перехватят.

Ранее в Махачкале убили бойца Fight Nights Магомедрасула Мутаева. Спортсмена расстреляли у подъезда его дома. В 21-летнего бойца выпустили восемь пуль, одна из которых попала в голову. Он полученных ранений Мутаев скончался до приезда скорой помощи.

Спортсмены Фигурное катание Оружие Поножовщины Метро Полиция
02 февраля 2024, 21:33
Спавшую с мумией мужа россиянку отправили к психиатру
РИА «Новости»
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Женщину, которая почти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга, отправили к психиатру. Ее четырех детей изъяли из семьи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ленинградской области.

«Есть подозрение, что у женщины психическое расстройство, поэтому сейчас ее обследуют психиатры, а дети находятся в ресурсном центре», - рассказал собеседник агентства.

Накануне в частном доме Гатчинском районе Ленобласти обнаружили мумифицированное тело мужчины 1976 года рождения. По данным СМИ, оно пролежало на двуспальной кровати хозяев больше трех лет. Все это время в доме жила супруга мужчины с четырьмя детьми.

В распоряжении «360» появились кадры мумии , которою хранила супруга. В ногах у трупа лежал так называемый крест Анубиса, который в Древнем Египте считали ключом от Царства мертвых. Женщина верила, что мужчина может воскреснуть. Своим детям она запрещала спрашивать об отце, а комнату с телом запирала на ключ.

Дети Ленинградская область Женщины Мужчины

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