Лесорубы случайно разбудили медведя из спячки на Урале

По слова Трофимова, сейчас в округе объявили предупреждение. Местных жителей попросили быть более внимательными, чтобы избежать встречи с опасным хищником.

«Руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе. Будьте бдительны и осторожны, - отметил он.

Медведь ранее задрал сотрудника кафе на окраине города Вязьмы. Мужчина упал на клетку с диким животным во время очистки крыши здания от снега. После этого зверь напал на него и нанес смертельные раны.

Один из местных жителей рассказал «360», что владелец кафе держал в клетке медведицу по кличке Маша для того, чтобы привлекать внимание посетителей заведения. Животное находилось в тесном вольере не один год.