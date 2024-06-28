28 июня 2024, 08:29

Лесные пожары охватили более шести тысяч гектаров в Бурятии

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Бурятии разгорелись четыре мощных пожара. Огонь возник из-за сухих гроз, сообщили представители регионального Агентства лесного хозяйства в своем Telegram-канале.

По их данным, на место ЧП прибыли 233 спасателя на 22 спецмашинах. Специалисты тушат огонь на площади в 6120 гектаров в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах.

В республике действует особый противопожарный режим.

В лесах Московской области будет действовать третий класс пожарной опасности до 28 июня. На ближайшие дни синоптики спрогнозировали температуру воздуха +22 градуса. В ночные часы столбики термометров будут показывать до +14…+16 градусов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пожароопасную обстановку в лесах возьмут на цифровой контроль.

Спасатели Лесные пожары Бурятия
28 июня 2024, 01:17
На месте аварии поезда в Коми начали укладку нового пути
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На месте схода вагонов в Коми пассажирского поезда Воркута — Новороссийск начались восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Продолжаются восстановительные работы на перегоне Инта - Угольный в Республике Коми. Ведётся укладка нового пути», - отметили в компании.

По данным Минздрава России, в результате аварии пострадали до 40 человек , состояние семи пациентов оценили как тяжелое. Погибло три человека. Всего в поезде находились 215 пассажиров.

В Коми 27 июня ввели режим ЧС после того, как пассажирский поезд потерпел аварию, по предварительной версии, из-за подмыва железнодорожного полотна в результате обильных осадков.

На месте схода вагонов в Коми пассажирского поезда Воркута - Новороссийск начались восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

РЖД Минздрав Россия Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
28 июня 2024, 01:12
«Я вас перережу!» Женщина в Люберцах кидалась бутылками в соседей и угрожала убийством
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Люберец пугает жильцов дома криками и угрозами перерезать им горло. Кадры одного из таких эпизодов оказались в распоряжении 360.ru.

Все началось с того, что женщина начала кричать и кидать бутылки из окна. Соседи постучались к ней в квартиру и попытались успокоить. Она в грубой форме, используя нецензурную лексику, заявила о нежелании никого впускать. Предположительно, бунтарка была пьяна.

«Я знаю своего брата и больше никого! Я вас ненавижу! <…> Еще раз кто-нибудь войдет на мою территорию, которая принадлежит мне, я вас просто перережу, отвечаю! Поняли? Отучитесь и отработайте сначала», - кричала женщина.

Одна из знакомых мятежницы попыталась спокойно поговорить с ней. Соседка объяснила, что хулиганка могла убить людей, кидая сверху тяжелые бутылки. На это правонарушительница ответила, что следила за траекторией «снарядов» и никому не вредила.

На место ЧП вызвали врачей и полицейских. Спасатели попытались проникнуть в квартиру к женщине, но она никого не пускает и угрожает свести счеты с жизнью.

Новой информации о случившемся пока не поступало.

Люберцы Скандалы Женщины
27 июня 2024, 22:59
Девятнадцатилетнюю девушку убило деревом в Воронеже
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Девушка, на которую упало дерево в Воронеже, скончалась в больнице. Об этом сообщило региональное управление СК в Telegram-канале.

Сильный ветер был в городе 20 и 21 июня. За это время упало 27 деревьев. Одно из них травмировало 19-летнюю девушку, после чего следователи начали проверку.

«В результате удара девушка получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в больницу. Несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, потерпевшая скончалась», - написали в публикации ведомства.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Дерево выросло рядом с домом и представляло опасность, однако его не спилили своевременно.

Ранее дерево упало на дорогу и задело «Газель» в Москве. Как стало известно 360.ru, после происшествия спасатели распилили упавшее насаждение.

Россия Полиция
27 июня 2024, 21:27
«Потребовалась перезагрузка». В парке «Остров мечты» назвали причины поломки аттракциона
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Неполадки с аттракционом «На крыльях ветра» в парке развлечений «Остров мечты» в Москве произошли из-за скачка напряжения. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе учреждения.

«В парке развлечений „Остров Мечты“ произошел сбой автоматического цикла работы аттракциона „На крыльях ветра“ из-за скачка напряжения, после чего потребовалась перезагрузка системы - данный процесс занял некоторое время, согласно правилам эксплуатации», - рассказали в пресс-службе.

Согласно технике безопасности, прижимы аттракциона не открываются автоматически, поэтому гостей эвакуировали механики. В момент скачка напряжения возле аттракциона находились сотрудники парка, которые приняли своевременные меры.

«В течение менее чем шести минут гости были эвакуированы, а неполадки - оперативно устранены. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.

«Остров мечты» разбирается в сложившейся ситуации. Представители парка добавили, что аттракцион сертифицирован, поставлен на госучет и проходит регулярное техобслуживание.

Ранее источник 360.ru сообщил, что дети в парке «Остров мечты» зависли над землей.

Дети Парки Москва

Новости по теме