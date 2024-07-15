15 июля 2024, 16:24

Лесной пожар в районе Новороссийска удалось локализовать

РИА «Новости»
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Лесной пожар в районе урочища Сухая Щель недалеко от Новороссийска удалось локализовать на площади 62 гектара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона вылетел на место пожара на вертолете вместе с заместителем главы МЧС Анатолием Супруновским.

«Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача - полностью ликвидировать горение», - заявил он.

Ранее Кондратьев поручил усилить работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья. Тушением огня, по его словам, руководит заместитель губернатора Александр Нестеренко, в процессе задействовали 84 единицы техники.

Накануне вечером власти Новороссийска обратились к владельцам квадроциклов и мотоциклов с просьбой помочь с тушением пожара.

Пожары Лесные пожары
15 июля 2024, 14:44
Вертолет привлекли к тушению горящего сухостоя в Коктебеле
РИА «Новости»
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Крупный пожар охватил сухие траву, кустарники и деревья в районе крымского поселка Коктебель в городском округе Феодосия. Как сообщила пресс-служба МЧС России, общая площадь распространения огня составила 20 гектаров.

К тушению привлекли пожарных и сотрудников лесоохотничьего хозяйства. На помощь специалистам направили вертолет Ми-8, а также аэромобильную группировку.

Сейчас на месте работают более 100 человек и 23 единицы техники. В пресс-службе уточнили, что тушение природного пожара осложнили сильный ветер и жаркая погода, которая установилась на полуострове.

По данным администрации Коктебеля , пожар возник на территории Карадагского заповедника. В пресс-службе ведомства призвали владельцев квадроциклов и горных мотоциклов привезти пожарным дополнительную воду для тушения огня.

Природные пожары не утихают третий день в Севастополе. В понедельник, 15 июля, губернатор города Михаил Развожаев объявил об эвакуации жителей домов с улицы Энергетиков , так как появилась угроза перекидывания пламени с сухостоя на жилые постройки из-за сильного ветра.

По словам градоначальника, общая площадь распространения огня составила три гектара. К тушению привлекли спасателей, сотрудников лесхоза, МЧС, а также моряков Черноморского флота.

Лесные пожары МЧС РФ Крым
15 июля 2024, 14:23
Минимум пять человек погибли из-за взрыва баллонов на стройке в чеченском селе
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На одной из строек в Чечне произошел взрыв баллонов. Погибли пять человек, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

ЧП произошло в Башин-Кали Итум-Калинского района, где строили гидроэлектространцию.

«Шесть пострадавших в тяжелом состоянии, трое из них в реанимации», - отметили авторы публикации.

Пострадавших доставили в больницы, на месте работают сотрудники Следственного комитета.

ГЭС, уточнил канал, начали строить в 2021. По предварительным данным, все погибшие - рабочие, которые прокладывали тоннель. Взрыв мог произойти из-за искры от сварки рядом с газовыми баллонами.

Ранее три ребенка пострадали из-за взрыва газового баллона в Московской области.

Чечня Взрывы
15 июля 2024, 14:17
Два поезда столкнулись в Белгородской области. Есть погибший
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Один человек погиб и еще один пострадал при столкновении двух железнодорожных тяговых агрегатов на Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Столкновение произошло 13 июля. Двух сотрудников локомотивных бригад госпитализировали с травмами. Сегодня состояние одного из пострадавших резко ухудшилось - мужчина скончался.

«Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника», - отметили на предприятии.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Воронежской области на прошлой неделе с рельсов сошли девять вагонов грузового поезда , в которых было зерно.

Поезда
15 июля 2024, 14:01
Двух пособников террористов задержали в Новосибирске и Омске
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ задержали в Омске и Новосибирске двух сообщников, собиравших деньги для боевиков одной из исламистских террористических организаций. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель управления ведомства по Омской области Ирина Руснак.

По данным силовиков, злоумышленниками оказались выходцы из стран Центральной Азии. Они установили контакт с эмиссаром террористов и начали готовиться к выезду за границу, чтобы вступить в их ряды. Мужчины изучали минно-взрывное дело и собирали деньги боевикам на покупку оружия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Омский суд уже взял одного из подозреваемых под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Майкопе мужчину, планировавшего нападение на Свято-Успенский собор.

ФСБ

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