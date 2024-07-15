Лесной пожар в районе Новороссийска удалось локализовать

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Глава региона вылетел на место пожара на вертолете вместе с заместителем главы МЧС Анатолием Супруновским.

«Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача - полностью ликвидировать горение», - заявил он.

Ранее Кондратьев поручил усилить работу мобильных групп по выявлению очагов возгорания в муниципалитетах побережья. Тушением огня, по его словам, руководит заместитель губернатора Александр Нестеренко, в процессе задействовали 84 единицы техники.

Накануне вечером власти Новороссийска обратились к владельцам квадроциклов и мотоциклов с просьбой помочь с тушением пожара.