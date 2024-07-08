Лесной пожар потушили в селе в Волгоградской области

Хамовнический районный суд Москвы восстановил статус адвоката Алексея Коврижкина, который защищал бывшего сотрудника МВД Игоря Ляховца — фигуранта уголовного дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Уголовное дело возбудили в отношении следователей по особо важным делам ГСУ Следственного комитета полковника Сергея Дубинского и майора Андрея Тринева. Их признали виновными во взяточничестве.

На стадии следствия Коврижкин защищал бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Западному административному округу Игоря Ляховца. Представители адвокатского сообщества заключили, что правозащитник нарушил Кодекс профессиональной этики и закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», так как он сотрудничал с ФСБ.

Суд отменил решение квалификационной комиссии Адвокатской палаты Москвы, которая признала дисциплинарный проступок в действиях юриста Алексея Коврижкина и лишила его адвокатского статуса на два года.

Журналиста Голунова задержали в центре столицы в 2019 году. Полицейские обыскали мужчину и якобы обнаружили в его сумке свертки с запрещенными веществами. По версии следствия, экс-правоохранители избивали журналиста и подбросили ему наркотики. Преступников приговорили к тюремным срокам в мае 2021 года.

Хамовнический районный суд Москвы восстановил статус адвоката Алексея Коврижкина, который защищал бывшего сотрудника МВД Игоря Ляховца - фигуранта уголовного дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил «Коммерсант».