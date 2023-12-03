Леопард Мурка напала на хозяина и сбежала из вольера в Ставропольском крае

Семилетняя самка леопарда по кличке Мурка напала на своего хозяина и сбежала из вольера в Георгиевске в Ставропольском крае. Как написал Telegram-канал Baza , животное разгуливало по улицам, пока его не застрелили полицейские.

«Мурка напала на хозяина, выпрыгнула из вольера и отправилась гулять по окрестностям. Местные жители предпочли отказаться от встречи и остаться дома», - уточнили журналисты.

Один из полицейских нашел леопарда на дереве. Он несколько раз выстрелил в зверя, но не попал и лишь напугал хищника. Через время Мурку все же застрелили. О состоянии хозяина дикого животного пока нет информации.

Ранее в Подмосковье на хозяйку напала медведица Машка. Женщина и хищница прожили вместе 10 лет. Но в роковой день владелица плохо закрыла клетку, и Маша выбежала. Она выгнала женщину из дома, а та помчалась за помощью в ресторан. Медведицу пришлось застрелить.