31 июля 2024, 20:22

Легковушка загорелась на востоке Москвы

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Легковой автомобиль вспыхнул на Курганской улице в Москве, сообщил источник в экстренных службах. Кадры с места пожара оказались в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, пламя полностью охватило транспорт. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 19:35.

На место выехали сотрудники экстренных служб. По поводу пострадавших сообщений не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее похожий инцидент произошел рядом с детской поликлиникой на Чертановской улице в Москве. По предварительным данным, загорелась машина. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Пожары Видео Москва
31 июля 2024, 21:07
Глава села рассказал об устроившем ДТП под Волгоградом водителе
РИА «Новости»
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Водитель КамАЗа Асламбек Усматов, устроивший ДТП с поездом под Волгоградом, рос в работящей семье. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Чилековского сельского поселения Алексей Авдеев.

«Его отец был чабаном на точке, сыновья ему помогали. Их с детства приучили к труду. Семья работящая, непьющая. Да и сам Асламбек всегда работал», - сказал он.

По словам Авдеева, он не знал, что Усматов работал на КамАЗе. Также он выразил сожаление о случившемся.

Собеседник издания отметил, что сейчас Усматов не живет в селе, у него есть семья и дети, но он часто приезжал к пожилым родителям. Односельчане не травят их за случившееся, добавил Авдеев.

Крушение поезда Казань - Адлер произошло из-за водителя КамАЗа, выехавшего на переезд, несмотря на запрещающий сигнал. В результате столкновения часть вагонов сошла с рельсов, пострадали 52 человека.

ДТП Поезда Водители
31 июля 2024, 18:51
На территории детсада в Москве вспыхнул пожар
РИА «Новости»
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На территории детского сада в районе Щукино на северо-западе Москвы вспыхнул пожар. О ЧП 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Садик расположен в Волоколамском проезде. Очевидцы сообщили о задымлении на территории учреждения, добавил собеседник 360.ru.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что возле детсада загорелась деревянная лавка и игрушка в беседке. Эвакуация воспитанников не потребовалась, пострадавших нет, заключил источник.

Ранее самодельный самогонный аппарат стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ульяновске.

Пожары Москва
31 июля 2024, 18:47
Крупное ДТП с автобусами произошло на северо-востоке Москвы
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Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Лианозовском проезде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Информация о происшествии поступила диспетчеру в 18:16. Участниками ДТП стали автомобиль марки Hyundai и два рейсовых автобуса.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Подробностей об их состоянии пока нет. Причины аварии устанавливаются, добавил собеседник 360.ru.

Накануне автобус с пассажирами врезался в дерево на Шипиловской улице в Москве. Медики доставили в больницу водителя. После удара дерево рухнуло.

Пожары Москва
31 июля 2024, 17:27
Фейк: грузовик смял пять легковушек на региональной трассе
РИА «Новости»
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Владельцы региональных пабликов начали тиражировать однотипный текст сообщения об аварии на трассе, в которой грузовик смял пять легковых автомобилей. При этом в качестве иллюстрации используется одна фотография. Сама авария, о которой идет речь произошла еще в 2020 году.

Авария, о которой идет речь произошла 16 июня 2020 года на на 1649-м километре трассы М-5 на территории Катав-Ивановского района Челябинской области.

По данным регионального управления ГИБДД, причиной аварии стал отказ тормозной системы у грузовой фуры. Водитель не справился с управлением и наехал на пять легковых машин, двигавшихся в попутном направлении. На месте погибли два человека, семь получили травмы.

Такое веерное распространение фейковой информации используется владельцами пабликов для повышения трафика. Набрав достаточное количество пользователей они продвигают другую недостоверную информацию.

Таким образом, информация о том, что в российских регионах произошла авария с грузовиком и пятью легковыми автомобилями, недостоверна. Столкновение случилось четыре года назад в Челябинской области, а снимок с места события используют для набора подписчиков мошенническим способом.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Правда Фейк Региональные паблики заполнили однотипные сообщения о том, что на загородной трассе грузовой автомобиль смял пять легковушек с подтверждением сообщения снимком с места аварии. Некоторые авторы фейка добавляют подробности. К примеру, в Пермском паблике уточнили, что в ДТП погиб блогер.

Челябинская область Грузовики ДТП Машины

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