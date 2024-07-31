Легковушка загорелась на востоке Москвы

Водитель КамАЗа Асламбек Усматов, устроивший ДТП с поездом под Волгоградом, рос в работящей семье. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Чилековского сельского поселения Алексей Авдеев.

«Его отец был чабаном на точке, сыновья ему помогали. Их с детства приучили к труду. Семья работящая, непьющая. Да и сам Асламбек всегда работал», - сказал он.

По словам Авдеева, он не знал, что Усматов работал на КамАЗе. Также он выразил сожаление о случившемся.

Собеседник издания отметил, что сейчас Усматов не живет в селе, у него есть семья и дети, но он часто приезжал к пожилым родителям. Односельчане не травят их за случившееся, добавил Авдеев.

Крушение поезда Казань - Адлер произошло из-за водителя КамАЗа, выехавшего на переезд, несмотря на запрещающий сигнал. В результате столкновения часть вагонов сошла с рельсов, пострадали 52 человека.