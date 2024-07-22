22 июля 2024, 20:20

Легковушка вспыхнула на подземном паркинге у «Охотного ряда»

Pxhere
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В Москве на минус четвертом этаже подземной парковки ТЦ «Охотный ряд» загорелась машина. Подробности 360.ru сообщил источник.

«Пострадавших нет, горит машина Mitsubishi Galant», - сообщил он.

Возгорание началось под капотом авто.

Telegram-канал Mash сообщил, что на место происшествия прибыли более 150 пожарных, людей из торгового центра эвакуировали. Предварительно, произошло короткое замыкание.

Ранее крупный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах. Загорелись девять легковушек, пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади 105 квадратных метров.

Машины Москва
22 июля 2024, 20:28
Пожар в Большом Сухаревском переулке Москвы локализовали
Пресс-служба МЧС
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Возгорание в здании в Большом Сухаревском переулке Москвы локализовали. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. Дептранс перекрыл движение на дороге. Пожар локализовали примерно в 20:00, сообщил источник.

«Горят утеплитель и деревянная обрешетка на кровле двухэтажного административного здания», - сообщили в МЧС.

Причины возникновения возгорания выясняют спецслужбы под контролем Мещанской межрайонной прокуратуры Москвы.

Вечером 22 июля в районе жилого комплекса «Митино Парк» разгорелся пожар. Очевидцы заявили, что видели белый дым.

Пожары МЧС РФ Москва
22 июля 2024, 19:10
Безответственное отношение к жизни. Шокирующие подробности смертельного квеста в Махачкале
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В квест-руме Махачкалы «Дом ужаса» заживо сгорели две студентки. Подруги пришли на игру со своими спутниками, но в буквальном смысле оказались в огненной ловушке. Подробности происшествия раскрыл источник 360.ru.

Когда девушки проходили испытание, аниматор, следуя сценарию, поджег перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Огонь вспыхнул моментально, а люди оказались взаперти. Жертвами жуткого пожара стали 19-летняя А. и 25-летняя М.

По данным источника, М. училась на медика и работала в стоматологии. Во время пожара девушка пыталась спасти свою подругу, которая была прикована к стулу.

«Как можно так безответственно относиться к жизни человека? Зачем керосином обливать… Нельзя водой напугать?» - задался вопросом источник.

Девушки оказались заблокированы в комнате страха. Как сообщил телеканал НТВ , их спутники выбивали стекла, кричали и просили помощи у прохожих. Но на окнах были решетки, а сам квест-рум заперт, уточнило издание Super.ru. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Огнетушителя на месте не было, а выход молодые люди не могли найти из-за лабиринтов. Спасателям, приехавшим к месту ЧП, пришлось вскрывать двери болгаркой. Обе девушки получили страшнейшие ожоги. Одна скончалась на месте происшествия, другая - в больнице.

В Минздраве Дагестана сообщили РИА «Новости» , что одна из жертв пожара отравилась угарным газом, вторая умерла, получив ожоги всей поверхности тела. Еще один мужчина, предварительно, находится в реанимации - у него ожоги 50% тела.

После происшествия уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Дагестана взяла его расследование на свой контроль. Ранее правоохранители задержали 18-летнего аниматора , который проводил закончившийся гибелью двух девушек квест.

Спасатели Уголовное дело Дагестан Пожары Больницы Газ Минздрав Видео Мужчины
22 июля 2024, 18:47
Петербурженка без страховки добралась до соседнего балкона, спасаясь от молодого человека
Телеканал «360»
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Жительница многоэтажки в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга рискнула жизнью и перелезла на соседний балкон, находясь на предпоследнем этаже. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

По данным источника, петербурженка таким образом пыталась спастись от своего молодого человека. Собеседник добавил, что девушка живет в ЖК «ЗимаЛето», который находится неподалеку от станции метро Ладожская.

Ранее из окна многоэтажки в Москве выпал 20-летний мужчина. Он рухнул на стоящий рядом с домом автомобиль и выжил. По информации источника, молодой человек получил множество переломов, в том числе есть подозрение на травму позвоночника. Скорая помощь доставила пострадавшего в ГКБ имени Святого Владимира.

Санкт-Петербург Видео
22 июля 2024, 18:19
Москвич выпал из окна многоэтажки в районе Южное Медведково
Телеканал «360»
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Мужчина примерно 20-ти лет выпал из окна многоэтажного дома в московском районе Южное Медведково. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Мужчина упал на крышу припаркованного рядом с домом автомобиля. По информации источника, он находился в сознании, его поместили в больницу с многочисленными травмами. С высоты какого этажа он упал, неизвестно.

«Госпитализирован в ГКБ имени Святого Владимира с открытым переломом плеча, закрытым переломом голени, закрытой черепно-мозговой травмой, подозрение на травму позвоночника», - указал источник.

Ранее в Москве погиб оператор высотного крана. Мужчина упал с высоты 32-го этажа. По версии следствия, причиной падения крановщика стала передозировка наркотическими веществами.

Скорая помощь Москва

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