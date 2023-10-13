Легковушка перевернулась после аварии на МКАД
На внутренней стороне 25-го километра МКАД недалеко от развязки с Каширским шоссе столкнулись две машины. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
Как уточнило ведомство, в результате столкновения один из автомобилей опрокинулся.
Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.
«Движение в сторону Липецкой улицы осуществляется по двум полосам из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - предупредили в пресс-службе дептранса.
Ранее легковой автомобиль протаранил «Газель» на внешней стороне 48-го километра МКАД. Спасатели деблокировали мужчину, которого зажало в иномарке, и передали его медикам.