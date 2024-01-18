Легковушка перевернулась на Солотчинском шоссе под Рязанью

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В четверг утром, 18 января, на Солотчинском шоссе в Рязанской области произошла серьезная авария - легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщили «Рязанские новости».

ДТП случилось недалеко от перекрестка с дорогой, ведущей, к селу Поляны и поселку Варские. Информацию о пострадавших журналисты не привели.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

В четверг в Челябинске водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта , где стояли люди. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали.

Накануне в Петербурге пассажирский автобус въехал в столб. Несколько человек, находившихся в салоне, получили травмы.