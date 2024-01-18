18 января 2024, 10:37

Легковушка перевернулась на Солотчинском шоссе под Рязанью

РИА «Новости»
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В четверг утром, 18 января, на Солотчинском шоссе в Рязанской области произошла серьезная авария — легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщили «Рязанские новости».

В четверг утром, 18 января, на Солотчинском шоссе в Рязанской области произошла серьезная авария - легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщили «Рязанские новости».

ДТП случилось недалеко от перекрестка с дорогой, ведущей, к селу Поляны и поселку Варские. Информацию о пострадавших журналисты не привели.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

В четверг в Челябинске водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта , где стояли люди. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали.

Накануне в Петербурге пассажирский автобус въехал в столб. Несколько человек, находившихся в салоне, получили травмы.

ДТП
18 января 2024, 11:05
Два жителя Московской области высадили плантацию конопли
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Плантацию конопли выявили в деревне Черная Грязь в Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на полках дома в кладовой находились банки с наркотическим веществом. Эксперты оценили, что запасы марихуаны превышают 21 килограмм.

Правоохранительные органы задержали двух граждан. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотиков. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее в Сочи полицейские задержали молодого человека с двумя свертками с наркотиками. У него дома хранилось еще порядка двух килограммов запрещенных веществ. Злоумышленник планировал сбыть их путем закладок.

В Москве задержали пассажира такси , у которого при себе находилось 100 граммов марихуаны.

МВД РФ
18 января 2024, 09:59
Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок умер
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Один из детей, пострадавших при взрыве газа в частном жилом доме в Махачкале, скончался. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Дагестана.

ЧП произошло утром 18 января на Газопроводной улице. Изначально было известно о пяти пострадавших, трое из которых дети. Всех получивших травмы доставили в больницу.

В региональном СУ СК указали, что причиной происшествия стала утечка газа. На месте работают следователи и криминалисты. Также проверку начала региональная прокуратура.

В МЧС сообщали, что после взрыва в доме произошел пожар, его ликвидировали на площади 20 квадратных метров. В здании также выбило окна, других разрушений не зафиксировали.

Дагестан Дети Газ
18 января 2024, 09:50
Двое взрослых и три ребенка пострадали при взрыве газа в Махачкале
РИА «Новости»
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Взрыв газа произошел утром 18 января в жилом доме на Газопроводной улице в Махачкале. В результате пострадали несколько человек, начата проверка, сообщило СУ СК по Дагестану.

РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС уточнило, что в результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трое детей.

После взрыва газа в частном жилом доме началось возгорание. Пожар ликвидировали на площади 20 «квадратов». В здании выбило окна, но других разрушений нет. Всех пострадавших госпитализировали.

Проверку по факту случившегося также начала региональная прокуратура.

В ведомстве подчеркнули, что среди, получивших травмы, есть дети. Причиной хлопка газовоздушной смеси стала утечка газа, указали в пресс-службе.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Дагестан Газ Взрывы
18 января 2024, 09:45
Склад загорелся в Московской области
РИА «Новости»
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В Московской области огонь вспыхнул в помещении склада. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в 08:36 по московскому времени. По данным собеседника, знакомого с ситуацией, пожар начался в деревне Пуговичино в Ленинском городском округе. Там загорелся первый корпус склада. В небо поднимаются черные густые клубы дыма.

Что хранится в помещении, неизвестно. Также неясно, что послужило причиной пожара.

На место возгорания выдвинулись экстренные службы. Подробности выясняются.

Утром в четверг, 18 января, в центре Москвы загорелся банный комплекс «Усачевские бани». Огонь охватил отделку парных, затем начал тлеть утеплитель на мансарде. Площадь пожара составила 20 «квадратов», пострадавших в результате ЧП нет.

Пожары Ленинский округ

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