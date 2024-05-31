Легковушка насмерть сбила 7-летнюю девочку в Башкирии

В Челябинске несколько суток не могут найти пропавшего 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в сообществе «„Легион — СПАС“ поиск пропавших детей — Челябинск» во «ВКонтакте».

В Челябинске несколько суток не могут найти пропавшего 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в сообществе «„Легион - СПАС“ поиск пропавших детей - Челябинск» во «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что о 15-летнем подростке нет известий уже четыре дня. Он ушел из дома на Байкальской улице 27 мая и без вести пропал.

Активисты попросили горожан обратить внимание на приметы мальчика, возможно, кто-то сможет помочь его найти. На ребенке была черная одежда и белые кроссовки с зелеными вставками.

Накануне утром на севере Москвы пропали два мальчика 8 и 10 лет. Детей весь день искали и родители, и неравнодушные жители, и волонтеры. Вечером школьники нашлись и объяснили, что просто решили «пойти в поход».