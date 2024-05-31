Легковушка насмерть сбила 7-летнюю девочку в Башкирии
В Мелеузе семилетняя школьница погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.
По данным ведомства, 30 мая вечером на улице Технической 27-летний водитель, находясь за рулем машины Lada Priora, сбил девочку.
Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, ребенок умер.
На месте аварии побывал исполняющий обязанности Мелеузовского межрайонного прокурора Ирек Афлятунов. Ведомство проконтролирует расследование всех обстоятельств ДТП.
Ранее в Кирове мотоциклист сбил девятилетнюю девочку. Школьница получила серьезные травмы головы, ее увезли в медучреждение. Полиция начала доследственную проверку. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.