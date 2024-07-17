17 июля 2024, 19:19

Легковушка и тягач устроили смертельное ДТП в Воронежской области

Читайте нас в: Google Новости

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Хохольском районе Воронежской области на 25-м километре трассы Воронеж — Луганск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Хохольском районе Воронежской области на 25-м километре трассы Воронеж - Луганск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с седельным тягачом Mercedes.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли, еще одного пассажира госпитализировали с травмами. Их личности еще предстоит установить.

На видео, опубликованном полицией, видно, что грузовик полностью выгорел, однако его водитель не пострадал.

Ранее в Ленинградской области четыре человека, включая двоих детей, погибли при столкновении автомобиля с электропоездом «Ласточка».

ДТП Водители Полиция
17 июля 2024, 19:16
Пожар вспыхнул на крыше строящегося концертного комплекса в Сириусе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар вспыхнул в концертно-театральном комплексе, строящемся на территории Сириуса. О ЧП сообщил Telegram-канал Shot.

В МЧС заявили, что получили сообщение о происшествии на улице Чемпионов в 17:38. По данным спасателей, на кровле здания горят строительные материалы.

Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. Сейчас возгорание уже локализовали. Пострадавших нет.

На месте работают 45 человек и 15 единиц техники.

Пожары МЧС РФ
17 июля 2024, 18:51
После отравления в детском лагере в Кировской области возбудили дело
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия с детьми в частном лагере в Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько детей, отдыхавших в частном детском лагере, почувствовали сильное недомогание и обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Следователи завели дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным РИА «Новости», в частном лагере отравились четверо детей.

После осмотра трех школьников отпустили домой, одну девочку госпитализировали.

Жительница Кировской области в комментарии 360.ru накануне сообщила о сильном отравлении своей дочери в частном лагере в деревне Сауничи. По словам женщины, через два дня после начала смены школьницу увезли в больницу с высокой температурой, рвотой и диареей.

Еда Уголовное дело Дети Следственный комитет России
17 июля 2024, 18:42
Сильный пожар вспыхнул в административном здании в центре Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Крупный пожар произошел вечером 17 июля в административном здании на Пресненском Валу,1, сообщил источник 360.ru. По этому адресу располагается Центра цифровизации образования в Москве.

Здание окутали клубы черного дыма. Предварительно установлено, что очаг возгорания находится на чердаке.

Данные о причинах происшествия и площади пожара уточняются.

UPD: ранг пожара повысили до 1БИС. Возгорание происходит в четырехэтажном здании старой постройки. На место вызвали сотрудников ГАИ для перекрытия движения, добавил источник 360.ru.

Пожары Москва
17 июля 2024, 15:39
В СК озвучили сумму взяток, в которых обвинили Кибовского
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший министр правительства Москвы, глава департамента культуры Александр Кибовский за взятки содействовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Москва

Новости по теме