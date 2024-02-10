10 февраля 2024, 11:18

Легковушка и грузовик столкнулись на северо-востоке Москвы

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В Северном округе Москвы случилась авария. На место прибыли автоинспекторы и скорая, сообщил источник «360».

По его данным, на 92-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись грузовик и легковая машина. В одном из автомобилей были заблокированы два человека.

Собеседник «360» уточнил, что спасатели вытащили зажатых в автомобиле людей. Он также пояснил, что авария произошла в пробке. Водитель легкового автомобиля решил справа объехать затор и влетел в фуру. О пострадавших информации не поступало. Оба участника ДТП в итоге отказались от госпитализации.

Ранее ГИБДД сообщила, что количество ДТП в Москве в январе сократилось на 16,8%. Число погибших и пострадавших в автомобильных авариях уменьшилось на 31,6% и 19,2% соответственно. Самыми распространенными видами ДТП были столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и на припаркованные авто.

ДТП Москва
10 февраля 2024, 01:30
Тела пропавших в январе девочки и ее матери обнаружили в Новосибирской области
РИА «Новости»
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В Новосибирской области обнаружили тела пятилетней девочки и ее матери, которые считались пропавшими с 20 января. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, жительница Новосибирска и ее малолетняя дочь бесследно исчезли с 20 по 23 января. Тело женщины нашли на территории Тогучинского района, позже обнаружили тело девочки на территории Новосибирского района.

В убийстве подозревают 31-летнего новосибирца, который помогал женщине с оформлением купли-продажи имущества. Подозреваемый покинул Россию и попытался скрыться в Казахстане. На границе его задержали местные правоохранители. Фигуранту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Российские следователи готовят документы для экстрадиции подозреваемого.

В Москве задержали гражданина Таджикистана , подозреваемого в убийстве и попытке убийства в 2009 году. Мужчине предъявили обвинения.

Казахстан Убийства Дети Женщины Россия Мужчины
09 февраля 2024, 20:44
Лифт с человеком упал в жилом доме в Москве
РИА «Новости»
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Лифт, внутри которого находился один человек, упал в многоэтажке в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла в доме № 38/20 на Краснодарской улице Юго-Восточного административного округа столицы. На место случившегося прибыли спасатели. Причины случившегося не уточнялись.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что в лифте находилась девушка. Ее удалось спасти. Госпитализация женщине не потребовалась. По уточненной информации, лифт сорвался в межэтажный пролет, после чего остановился.

Подобное происшествие случилось в Уфе на Революционной улице. Кабина лифта с пассажирами рухнула вниз в одном из жилых домов. В результате никто не пострадал, сообщили в городском Управлении гражданской защиты.

Спасатели Москва
09 февраля 2024, 20:08
«Жалуется на головную боль». Мать сбитого курьером в Красногорске мальчика — о сыне
РИА «Новости»
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В Красногорске курьер на электровелосипеде сбил мальчика. Мама пострадавшего Анна рассказала «360» о самочувствии сына после ДТП.

«Голова болит. Сейчас должна приехать скорая помощь, осмотреть его, потому что жалуется на головную боль», - уточнила женщина.

Она пояснила, что сын возвращался из школы в 13:00, шел по тротуару, и около подъезда его сбил доставщик на электровелосипеде. В момент наезда ребенок ударился головой.

Мать сразу же приехала к сыну, видимых повреждений она не увидела, был только сильный испуг. Однако позже школьник пожаловался на головокружение и головную боль.

Сейчас мальчик находится дома со старшей сестрой без взрослых. Должен прийти представитель ПДН, чтобы в его присутствии скорая осмотрела ребенка, добавила Анна.

Она также рассказала, что доставщик после произошедшего скрылся с места.

«Голубая надпись была на коробке и голубая одежда - все, что ребенок запомнил», - заключила женщина.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка. Установление обстоятельств дела взяла на контроль прокуратура Московской области.

Красногорск ДТП Курьеры
09 февраля 2024, 19:26
Спасавшая собаку студентка погибла под колесами электрички в Москве
РИА «Новости»
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На станции «Ростокино» в Москве 23-летняя студентка железнодорожного института попала под колеса электрички. От полученных травм она скончалась на месте, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, девушка и ее супруг гуляли с собакой возле железнодорожных путей на станции «Ростокино».

В один момент пес, сорвавшись с поводка, помчался прямиком на рельсы. Хозяйка кинулась его спасать и попала под поезд. В результате погибли и девушка, и собака.

МК уточнил, что студентка приехала в столицу из Омска. До этого она обучалась в академии МВД. Ее муж служит в правоохранительных органах. В Москве ее зачислили в институт инженеров транспорта.

Молодоженов хорошо знали в их родном городе. Они забирали с улиц бездомных собак и выхаживали. Видео о том, как они приютили брошенного далматинца, стало в Сети популярным.

Похожий случай произошел в конце января прошлого года. Мужчина погиб под колесами электропоезда на станции «Ростокино» в Москве.

Поезда Москва

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