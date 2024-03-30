Легковушка и «Газель» столкнулись на юго-западе Москвы

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«Информация о ДТП поступила в оперативные службы в 19:39. Предварительно известно о двух погибших - 30-летнем мужчине и 24-летней девушке», - отметил он.

Водитель «Газели» отказался от госпитализации. На месте сейчас работают полицейские и врачи скорой помощи. Движение в сторону Москвы затруднено. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее автомобили Lada и «Газель» устроили смертельную аварию на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. В ДТП погибла женщина.