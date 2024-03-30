Легковушка и «Газель» столкнулись на юго-западе Москвы
Автомобиль Volkswagen Passat и «Газель» столкнулись в Троицком административном округе Москвы, на 82-м километре Варшавского шоссе. Погибли два человека, сообщил источник «360».
«Информация о ДТП поступила в оперативные службы в 19:39. Предварительно известно о двух погибших - 30-летнем мужчине и 24-летней девушке», - отметил он.
Водитель «Газели» отказался от госпитализации. На месте сейчас работают полицейские и врачи скорой помощи. Движение в сторону Москвы затруднено. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее автомобили Lada и «Газель» устроили смертельную аварию на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. В ДТП погибла женщина.