Легковушка и «Газель» столкнулись на восточной стороне МКАД

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Он уточнил, что в результате происшествия перекрыта одна полоса. На место прибыла скорая и дорожная полиция. Медики в ходе осмотра пострадавших констатировали смерть женщины из Lada.

Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что погибшая управляла легковым автомобилем, попавшим в аварию.

По предварительным данным, женщина за рулем Lada наехала на стоящий в крайней правой полосе автомобиль «Газель». В результате аварии она скончалась на месте.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.