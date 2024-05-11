11 мая 2024, 23:50

Легковушка и две «Газели» загорелись на юге Москвы

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Автомобиль Chevrolet Aveo загорелся на улице Москворечье в Москве. Также от огня пострадали две «Газели», сообщил источник 360.ru.

«Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 11 мая в 22:39», - отметил он.

По предварительным данным, огонь с иномарки перекинулся на стоящие рядом «Газели». Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП и потушили загоревшиеся автомобили.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Похожий случай произошел на Чертановской улице.

Легковой автомобиль вспыхнул в районе дома № 11 рядом с поликлиникой. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Пожары Иномарки Москва
12 мая 2024, 09:51
Мужчине выстрелили в лицо в одном из ТЦ Москвы
РИА «Новости»
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Конфликт между двумя мужчинами в одном из торговых центров Москвы привел к стрельбе. Об этом сообщил РЕН ТВ.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как два человека лежат на полу. У того, кто пытается прижать оппонента к полу, лицо в крови.

Автор ролика заявил, что окровавленный мужчина защищался. Ему выстрелили в лицо из травматического пистолета, патрон застрял в щеке.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Причина конфликта неизвестна.

В торговом центре «Амурский» в Омске пьяная посетительница напала на чужого ребенка. Женщина схватила ребенка за голову, а его отец оттолкнул нападавшую.

Позднее медики увезли ее в токсикологическое отделение.

Полицейские начали проверку.

Стрельба Мужчины Москва
12 мая 2024, 08:51
Самолет Москва — Гуанчжоу экстренно приземлился в Иркутске
РИА «Новости»
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Самолет рейса SU220 Москва — Гунчжоу вынуждено приземлился в Иркутске по причине технической неисправности. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В воскресенье, 12 мая, в связи с технической неисправностью в аэропорту города Иркутска приземлился самолет Boing 777, который выполнял рейс Москва - Гуанчжоу. Из пассажиров никто не пострадал, причины и обстоятельства авиационного события устанавливаются», - заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что вылет резервного рейса запланирован на 19:00 по местному времени.

Пресс-служба «Аэрофлота» заявила, что командир самолета принял решение о посадке в Иркутске по причине срабатывания в одном из двигателей индикации уровня масла. Посадка прошла в штатном режиме, при работе обоих двигателей.

«На время ожидания резервного рейса пассажирам предоставили обслуживание в соответствии со стандартами компании, для них организовали размещение в гостинице, предоставили питание и напитки», - отметили в пресс-службе перевозчика.

Восточное межрегиональное Следственное управление СК России на транспорте в Telegram-канале сообщило, что начало проверку по факту ЧП.

Днем ранее самолет рейса Котлас - Раменское экстренно сел в Кирове из-за неубранного шасси.

Самолет рейса SU220 Москва - Гунчжоу вынуждено приземлился в Иркутске по причине технической неисправности. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Аэрофлот Самолеты
12 мая 2024, 08:13
Три человека попали в больницу после ДТП на Сиреневом бульваре в Москве
Телеканал «360»
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Утром 12 мая на востоке Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, пострадали три человека. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ДТП случилось на Сиреневом бульваре. В районе дома № 23А столкнулись грузовик и легковушка, уточнил собеседник 360.ru.

В легковой машине, по его данным, травмы получили три человека. Двух пострадавших отвезли в Детскую Морозовскую больницу, еще одного человека доставили в ГКБ № 36. Информация о причинах ДТП уточняется.

Днем ранее водитель-подросток погиб при столкновении с большегрузом на Кубани.

Грузовики ДТП Москва
12 мая 2024, 05:53
Алабай напал на девочку в Тверской области
РИА «Новости»
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Шестилетняя девочка пострадала в городе Нелидово Тверской области в результате нападения, предположительно, безнадзорного алабая. Ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В результате ребенку причинены телесные повреждения. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение», - заявили в надзорном ведомстве.

Животное напало на ребенка на улице Пржевальского в субботу, 11 мая. Нелидовская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой также оценят деятельность уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Следователь также проверяет сообщение о нападении собаки на ребенка. Проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

В конце апреля стая бродячих собак напала на девочку в бурятском поселке Сотниково. Ребенка спас мужчина, отогнавший животных доской.

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