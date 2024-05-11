Легковушка и две «Газели» загорелись на юге Москвы

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Самолет рейса SU220 Москва — Гунчжоу вынуждено приземлился в Иркутске по причине технической неисправности. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В воскресенье, 12 мая, в связи с технической неисправностью в аэропорту города Иркутска приземлился самолет Boing 777, который выполнял рейс Москва - Гуанчжоу. Из пассажиров никто не пострадал, причины и обстоятельства авиационного события устанавливаются», - заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что вылет резервного рейса запланирован на 19:00 по местному времени.

Пресс-служба «Аэрофлота» заявила, что командир самолета принял решение о посадке в Иркутске по причине срабатывания в одном из двигателей индикации уровня масла. Посадка прошла в штатном режиме, при работе обоих двигателей.

«На время ожидания резервного рейса пассажирам предоставили обслуживание в соответствии со стандартами компании, для них организовали размещение в гостинице, предоставили питание и напитки», - отметили в пресс-службе перевозчика.

Восточное межрегиональное Следственное управление СК России на транспорте в Telegram-канале сообщило, что начало проверку по факту ЧП.

Днем ранее самолет рейса Котлас - Раменское экстренно сел в Кирове из-за неубранного шасси.

Самолет рейса SU220 Москва - Гунчжоу вынуждено приземлился в Иркутске по причине технической неисправности. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.