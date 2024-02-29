29 февраля 2024, 21:42

Легковой автомобиль врезался в такси в Москве

Unsplash
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Два автомобиля столкнулись на дороге в поселке Коммунарка на пересечении улиц Александры Монаховой и Бачуринской. Медики госпитализировали с места ДТП двух человек, сообщил «360» источник.

Диспетчер получил информацию о ДТП в 19:17. Выяснилось, что свидетелями аварии стала бригада спасателей, которая возвращалась с выезда. На место отправились сотрудники ГИБДД и медики.

Бригады скорой помощи забрали в больницу двух пострадавших. Травмы получили водитель такси и владелец второго участника аварии. Еще одна пострадавшая женщина-пешеход отказалась от госпитализации.

По данным дептранса Москвы, на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение по улице Александры Монаховой в сторону Калужского шоссе затруднено.

Накануне массовое ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. На дороге столкнулись восемь автомобилей.

ДТП Москва
29 февраля 2024, 21:57
Пожар произошел в Зачатьевском монастыре в центре Москвы
Публичное достояние
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В центре Москвы произошло возгорание в неиспользуемом корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря, пожар уже ликвидировали. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков.

По его словам, возгорание оказалось небольшим.

«Пожарные расчеты уже прибыли, возгорание потушено, никто не пострадал», - заявил священник.

Пожар произошел в подвале на площади 40 квадратных метров, а также перекрытий площадью 10 квадратных метров. Здание сейчас находится на реконструкции, сообщил агентству источник в экстренных службах.

Ранее в петербургском Морском порту загорелся мусор на палубе ледокола «Ермак» , проходящего утилизацию. Пожар распространился на площади 20 квадратных метров, но был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших.

Причинами возгорания заинтересовались следователи.

Спасатели Священники Пожары Москва
29 февраля 2024, 19:28
Суд изменил приговор зарезавшему жену жителю Башкирии
РИА «Новости»
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Верховный суд Башкирии сократил срок лишения свободы признанному виновным в убийстве супруги Алику Махиянову. Наказание сократили на два месяца, до девяти лет и десяти месяцев колонии. Об этом сообщил РБК.

По данным следствия, в августе 2022 года 38-летний мужчина зарезал свою бывшую жену, сотрудницу администрации Белорецка. Махиянов нанес жертве не менее десяти ударов, она скончалась на месте.

Преступление сняли камеры видеонаблюдения. Правоохранители оперативно задержали экс-супруга. Суд вынес Махиянову приговор осенью 2023 году.

Известно, что женщина неоднократно обращалась в полицию, жалуясь на преследование со стороны бывшего мужа. Однако правоохранители не предприняли должных мер. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении полицейских Белорецка, которые не реагировали на обращения.

Убийства Суд Башкирия
29 февраля 2024, 17:22
Москвич нашел под кроватью дедушки — героя Первой мировой войны старое оружие
Global Look Press
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Ружья La Francof и GBP, пистолеты «Браунинг» и «Маузер» и более 100 патронов нашли в квартире дома на Большой Дорогомиловской улице Москвы во время ремонта. Как сообщил «Московский комсомолец», старое оружие лежало под кроватью.

Ружья La Francof и GBP, пистолеты «Браунинг» и «Маузер» и более 100 патронов нашли в квартире дома на Большой Дорогомиловской улице Москвы во время ремонта. Как сообщил «Московский комсомолец» , старое оружие лежало под кроватью.

Ремонтными работами в помещении занимался внук бывшего владельца недвижимости. Его дедушка скончался еще в 1983 году, и все это время в квартире никто не жил.

История жизни владельца древнего арсенала достойна отдельной книги. Он родился в Латвии в 1889 году и служил в Конногвардейском полку царской армии. За проявленный героизм во время Первой мировой войны его наградили Георгиевскими крестами.

После революции офицер перешел в Красную армию, принимал участие в боях во время Великой Отечественной войны и на пенсию вышел в звании полковника. Найденный в квартире пистолет «Маузер» даже выставляли в музее политической истории России.

Ранее полиция Франции забрала коллекцию из 50 единиц огнестрельного оружия из дома актера Алена Делона.

Звезду европейского кино в силу возраста признали частично недееспособным. Представляющая интересы актера адвокат Хироми Роллен подчеркивала, что Делона в таком состоянии опасно оставлять с оружием наедине.

Оружие Москва
29 февраля 2024, 16:43
Сбой на фиолетовой ветке метро Москвы произошел из-за падения человека на пути
РИА «Новости»
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Интервалы движения на фиолетовой ветке метро Москвы увеличили днем 29 февраля из-за падения человека на пути. О ЧП сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В 15:18 в ведомстве уточнили, что на Таганско-Краснопресненской линии движение остановилось на участке от станции «Баррикадная» до «Текстильщиков». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Уже в 15:26 движение восстановили и начали вводить в график. Примерно через полчаса в департаменте сообщили, что поезда ходят по фиолетовой ветки в соответствии с графиком.

Днем ранее, 28 февраля, в дептрансе опровергли сообщения о возгорании на красной ветке, которые появились в ряде СМИ и Telegram-каналов.

«Станции „Фрунзенская“ Сокольнической линии, а также „Парк Культуры“ Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме», - подчеркивали в пресс-службе.

Метро Москва

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