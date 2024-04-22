Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом в Новой Москве

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Авария произошла на улице Болотникова в деревне Марушкино. В результате ДТП серьезно пострадал 24-летний водитель мотоцикла.

На место приехали две бригады скорой помощи, в том числе, реанимобиль Центра экстренной медицинской помощи. Пострадавшего отвезли в клинический центр в Коммунарке.

В субботу, 20 апреля, байкер-видеоблогер Михаил Касперов, который вел YouTube-канал «Миша из Канады», погиб в ДТП в Севастополе.

По данным местной полиции, его мотоцикл Harley Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате Касперов погиб, а водитель и двое пассажиров легковушки получили травмы.