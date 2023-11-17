17 ноября 2023, 11:35

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Новой Москве

РИА «Новости»
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В Новой Москве, в поселении Марушкинское, легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус № 889. По предварительным данным, водителю зажало ногу, а пассажирке стало плохо с сердцем, передал источник «360» в экстренных службах.

По его информации, легковушка влетела в автобус, который следовал из Москвы в сторону области. На место происшествия выехали две кареты скорой помощи и сотрудники дорожно-патрульной службы. Известно, что среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Еще одно ДТП произошло днем 17 ноября. В Восточном округе Москвы большегруз наехал на водителя, который вышел из другого автомобиля на дорогу.

ДТП Москва 2023
17 ноября 2023, 10:58
Почти все обломки вывезли с места обрушения части дома в Астрахани
Пресс-служба МЧС
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С места обрушения части дома в Астрахани вывезли 90% обломков. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Работы на месте продолжаются. Здесь применяют специализированную технику. Ведомство поделилось кадрами того, как это происходит. На видео попали как спецтехника, так и машины и сотрудники МЧС и автомобиль «Астрводоканала».

Сейчас под завалами дома никого нет.

Спасатели сосредоточились на разборе поврежденных конструкций.

Два подъезда пятиэтажки в Астрахани рухнули вечером 16 ноября. Более 200 человек эвакуировали. Погибла 84-летняя пенсионерка.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.

По предварительной версии следователей, причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир дома, во время которого пострадали несущие конструкции. Появлялась также версия о том, что фундамент дома разрушили канализационные воды.

Спасатели Обрушения МЧС РФ Видео Обрушение дома в Астрахани
17 ноября 2023, 10:49
Воздушная тревога сработала в Севастополе
Unsplash
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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор крымского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он опубликовал два видео с оповещением о работе сирены в Севастополе с разницей в две минуты. В роликах рассказали, как вести себя при объявлении воздушной тревоги.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» - написал губернатор.

Подробностей Развожаев не привел. В предыдущий раз сирена, оповещающая об опасности , сработала в Севастополе 8 ноября. На следующий день губернатор сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель над городом.

Крым регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Накануне дежурные силы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над территорией полуострова.

Крым Севастополь
17 ноября 2023, 10:35
Мужчине дали пять лет колонии за попытку изнасилования двух незнакомок на юге Москвы
Фото: freepik.com
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В суде приговорили 37-летнего мужчину к пяти годам колонии строгого режима. Предположительно, он пытался надругаться над двумя женщинами в Юго-Восточном округе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, житель столицы вечером 7 июля рядом с жилым домом на улице Симоновский вал напал на прохожую и попытался ее изнасиловать. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника. Однако он не успокоился и нашел другую жертву уже около дома неподалеку от Крутицкой набережной.

В пресс-службе СК уточнили, что на допросе мужчина признался в содеянном. Следователи также выяснили, что его раньше судили за особо тяжкое преступление. На днях школьница из Москвы сообщила, что на концерте в одном из столичных ТРЦ ее попытались изнасиловать. Во время выступления Стаса Костюшкина ее домогался мужчина.

Суд Изнасилования Москва 2023
17 ноября 2023, 09:37
Мужчина открыл стрельбу из ружья в московском метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столичной подземке произошел конфликт со стрельбой. Полицейские задержали мужчину, открывшего огонь, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, утром 17 ноября около входа в вестибюль станции метро «Рязанский проспект» повздорили двое мужчин. У одного из конфликтующих с собой было ружье с разрешением на ношение. Во время ссоры он выстрелил в сторону потолка.

В дептрансе уточнили, что обошлось без пострадавших. Стрелка сразу же задержали совместными усилиями пассажира, полиции и службы безопасности метро. Предположительно, пассажиры устроили разборки из-за личной неприязни.

Станция метро продолжила работу в штатном режиме. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

На днях российский чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в Москве из-за ссоры с гостями заведения. Мужчину задержали полицейские на Шлюзовой набережной.

Стрельба Метро Москва 2023

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