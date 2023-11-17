Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Новой Москве

Почти все обломки вывезли с места обрушения части дома в Астрахани

С места обрушения части дома в Астрахани вывезли 90% обломков. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Работы на месте продолжаются. Здесь применяют специализированную технику. Ведомство поделилось кадрами того, как это происходит. На видео попали как спецтехника, так и машины и сотрудники МЧС и автомобиль «Астрводоканала».

Сейчас под завалами дома никого нет.

Спасатели сосредоточились на разборе поврежденных конструкций.

Два подъезда пятиэтажки в Астрахани рухнули вечером 16 ноября. Более 200 человек эвакуировали. Погибла 84-летняя пенсионерка.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.

По предварительной версии следователей, причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир дома, во время которого пострадали несущие конструкции. Появлялась также версия о том, что фундамент дома разрушили канализационные воды.