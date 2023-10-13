Легковой автомобиль протаранил «газель» на МКАД

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Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения, запись которой опубликовал Дептранс Москвы. Столкновение произошло в 05:53. «Газель» стояла посередине дороги, на третьей полосе, с включенной аварийной сигнализацией. В нее сзади на большой скорости врезалась черная легковая машина.

Другое ДТП случилось на Амурской улице. Kia влетела в КамАЗ дорожных служб, заграждавший место проведения работ. Погибли два человека.

Авария на западе Москвы случилась утром 13 октября. Столкнулись Nissan и «газель». На МКАД вызвали скорую помощь, полицию и МЧС. В легковом автомобиле зажало одного человека, спасатели занялись его деблокировкой.