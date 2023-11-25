Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги под Тверью
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед реки Волги в Тверской области. О ЧП сообщило региональное ГУ МЧС.
По данным ведомства, самолет приземлился в 50 метрах от берега в районе населенного пункта Тихоново. Передняя часть воздушного судна частично провалилась под лед.
На борту находился только пилот. Мужчина выбрался из самолета самостоятельно и покинул опасную зону, уточнили в МЧС.
«Возгорания не произошло. Пострадавших нет. Разрушений нет», - заключили в пресс-службе.
На место происшествия направили оперативную группу Кимрского ПСГ, одно отделение ПСЧ-11, бригаду скорой помощи и сотрудников полиции.
По информации Telegram-канала «112» , самолетом управлял 71-летний летчик-испытатель Борис Келазев.