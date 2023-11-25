Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги под Тверью

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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Кировоградская. Спасатели обнаружили в ванной тело погибшей пенсионерки, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«После тушения пожара в ванной комнате обнаружили тело женщины 1934 года рождения. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы», - указали в сообщении.

Чертановская межрайонная прокуратур взяла на контроль ход доследственной проверки, по ее результатам примут процессуальное решение.

В минувший четверг в Перми при пожаре погибли мать и двое ее маленьких детей. Возгорание случилось в ночь на 24 ноября в частном доме на улице Чекалина.

Ранее сотрудники МЧС спасли мужчину при пожаре в квартире на улице Пушкарской в Перми. Спасатели успели вынести горожанина из горящего помещения. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.