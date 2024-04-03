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Во время урока в восьмом классе рухнули пластиковые панели. Учительница незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место ЧП оперативно прибыли врачи скорой помощи.

«Все ученики были осмотрены врачами. У двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они направлены в медицинские организации. Еще двоим ученикам была оказана медицинская помощь на месте», - рассказали в ведомстве.

По факту случившегося началось служебное расследование. По итогам проверки установят все обстоятельства ЧП и при необходимости примут меры.

Об обрушении потолка стало известно днем 3 марта. По данным источника «360», дети получили травмы головы и плеч.