Легенда ресторанного бизнеса. Умер ресторатор Кирилл Гусев

Причиной смерти ресторатора, предположительно, стали проблемы с сердцем. Гусев умер в больнице. Обозреватель назвала эту потерю «ужасной» и добавила, что ресторатор игнорировал проблемы со здоровьем и не хотел ехать в госпиталь.

Источник «Известий» добавил, что скорую помощь еще утром вызвала жена Гусева. У мужчины начались нарушения речи. Его доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, однако врачи не смогли его спасти.

Кирилл Гусев был совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат» и основателем таких известных московских заведений, как «Обломов», Bistrot, Fish, Nabi и «Zолотой». Его карьера началась в начале 2000-х, и в 2012 году он был признан ресторатором года по версии журнала GQ.

Гусев славился своим дружеским общением с известными личностями, включая Филиппа Киркорова, Ольгу Орлову и Инну Маликову, которые нередко становились посетителями его ресторанов.

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