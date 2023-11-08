Легенда МХТ имени Чехова Максимова попала в больницу

Максимовой стало плохо, когда она находилась у себя дома. Актриса пожаловалась на сильное головокружение, ухудшение состояния и слабость. Родственники вызвали скорую, сообщил собеседник Mash.

Прибывшие врачи, по его информации, выявили у Максимовой анемию и низкий уровень гемоглобина. В тот же день актрису доставили в одну из больниц столицы.

Актрисе 93 года. Несмотря на солидный возраст, она продолжает играть на сцене МХТ имени Чехова.