17 февраля 2024, 20:55

Ледяная глыба упала на голову подростка в центре Петербурга

РИА «Новости»
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Глыба льда упала в центре Санкт-Петербурга на 17-летнюю девочку и проломила ей голову. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, несчастный случай произошел на набережной реки Фонтанки. Сосулька сорвалась с крыши дома № 26Б и рухнула на проходившую по улице девочку-подростка. Ее в состоянии средней степени тяжести оперативно госпитализировали.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

В центре Санкт-Петербурга от падения сосульки также пострадала молодая женщина. Снег со льдом рухнул ей на голову, когда она шла по набережной Мойки. В тяжелом состоянии петербурженку доставили в больницу.

Похожий случай произошел в Москве. Глыба льда с крыши свалилась на женщину.

Ее госпитализировали с переломами ключицы, ребер и позвоночника.

Санкт-Петербург Больницы Женщины
17 февраля 2024, 19:46
Вернувшийся с СВО петербуржец заявил в полицию на сбежавшую на его Audi подругу
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В Санкт-Петербурге участник спецоперации обратился в правоохранительные органы после исчезновения подруги вместе с его поддержанной иномаркой и новым iPhone 15. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным источника издания, житель Фрунзенского района города сообщил полиции о случившемся 16 февраля.

Мужчину при этом огорчила не только ветренность возлюбленной, но и тот факт, что скрылась она на подержанной Audi, а также прихватила с собой iPhone 15, указал собеседник «Фонтанки». Стоимость машины, на которой уехала подруга петербуржца, по его информации, составляет порядка миллиона рублей.

Пострадавший признался, что в их отношениях все было далеко не гладко - подруга ему изменяла, но он ее прощал. Две недели назад девушка купила машину на его деньги. Сам он не мог выходить из дома из-за сломанной ноги.

И вот несколько лет назад дама сердца скрылась. Куда уехала - непонятно. При этом банковскую карту мужчины она решила вернуть. Правда, из двух миллионов на ней осталось только 53 тысячи рублей.

Санкт-Петербург Полиция
17 февраля 2024, 19:04
Тело сотрудника ГИБДД рядом с охотничьим ружьем нашли в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге нашли тело майора полиции, который работал в Госавтоинспекции. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По предварительной информации, рядом с телом правоохранителя обнаружили охотничье ружье.

В главке Следственного управления СК России по Свердловской области уточнили, что следователи начали проверку по факту ЧП. Тело полицейского отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

«Данные о наступлении смерти инспектора ГИБДД в результате противоправных действий посторонних лиц не поступали», - заявил глава пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.

Издание E1.ru со ссылкой на источник сообщило, что полицейский покончил с собой. Родные рассказали, что мужчина в последнее время ни на что не жаловался.

В начале января под окнами дома в Западном административном округе Москвы нашли тела 40-летнего сотрудника полиции и женщины.

Екатеринбург Полиция
17 февраля 2024, 18:54
Рыбаки-любители выловили труп мужчины на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Труп мужчины в одежде попался  на удочку любителей подледного лова на Москве-реке. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, тело из воды подняли в столичном районе Марьино.

Собеседник добавил, что напуганные неожиданным «уловом» рыбаки вызвали на место спасателей и правоохранителей.

Тело вытащили на берег. Полицейские уже установили личность утопленника.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Москва
17 февраля 2024, 18:29
Мать выброшенного в мусорный бак младенца нашли в Новосибирске
РИА «Новости»
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Правоохранители Новосибирска задержали мать, выкинувшую новорожденного ребенка в мусорный бак. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователи выяснили, что 22-летняя девушка родила сына на съемной квартире. Ребенка она положила в пакет и выбросила в мусорный контейнер на соседней улице. Женщину не смутили даже сильные морозы, стоящие в городе. Из контейнера ребенка вытащил мужчина, который пришел выбросить мусор.

Следователи оперативно установили личность подозреваемой по видео с камер видеонаблюдения. Ее задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего.

«Известия» со ссылкой на источник в оперативных службах сообщили, что девушка хотела скрыть беременность от родителей, поэтому решила избавиться от младенца.

Подруга задержанной в беседе с региональным изданием Infopro54 рассказала, что девушка приехала в Новосибирск из Колывани и устроилась на работу в ночной клуб в Бердске. Свою беременность она скрывала от всех.

Младенца в пакете нашли в Железнодорожном районе Новосибирска 16 февраля. Медики доставила ребенка в детскую больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Уголовное дело Дети Преступления Сибирь

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