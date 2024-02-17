Ледяная глыба упала на голову подростка в центре Петербурга
Глыба льда упала в центре Санкт-Петербурга на 17-летнюю девочку и проломила ей голову. Об этом сообщил сайт 78.ru.
По данным издания, несчастный случай произошел на набережной реки Фонтанки. Сосулька сорвалась с крыши дома № 26Б и рухнула на проходившую по улице девочку-подростка. Ее в состоянии средней степени тяжести оперативно госпитализировали.
Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.
В центре Санкт-Петербурга от падения сосульки также пострадала молодая женщина. Снег со льдом рухнул ей на голову, когда она шла по набережной Мойки. В тяжелом состоянии петербурженку доставили в больницу.
Похожий случай произошел в Москве. Глыба льда с крыши свалилась на женщину.
Ее госпитализировали с переломами ключицы, ребер и позвоночника.