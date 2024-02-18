Льдину с 14 рыбаками унесло в море на Сахалине

Информация о происшествии поступила диспетчеру утром 18 февраля. По предварительным данным, глыба льда оторвалась недалеко от села Стародубское. В этот момент на ней находились 14 человек, которые приехали порыбачить в выходной день.

На место немедленно выдвинулись спасатели поста села Стародубское, сотрудники ГИМС Долинского района и их коллеги из ПСО имени Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области. Для спасения людей привлекут аэролодку, снегоходы и грузовой автомобиль.

В Сахалинской области это не первое происшествия с любителями зимней ловли. Ранее более 40 рыбаков вытащили с оторвавшейся льдины. Спасательную операцию проводили в сложных погодных условиях и при сильном ветре.